パナソニック エオリア Xシリーズ 2027年度省エネ基準達成で発売

パナソニックは6畳から29畳までの全機種が2027年度省エネ基準を達成したルームエアコン「エオリア」Xシリーズを2027年1月下旬に発売します。冷暖房ともに高効率化し、カビ抑制機能も強化。

パナソニック 株式会社は、6畳から29畳までの全機種が2027年度 省エネ基準 を達成し、省エネ性能No.1の星印を付与された ルームエアコン 「 エオリア 」Xシリーズを、2027年1月下旬より発売すると発表した。今夏は最高気温が40℃を超える酷暑日が続くなど、夏の暑さが厳しさを増している。エアコンを長時間使用する生活が定着する中で、電気代への関心が高まっている。また、2027年度 省エネ基準 の見直しなどを背景に、冷房だけでなく暖房を含めた年間を通じた省エネ性能へのニーズが高まっている。 パナソニック の調査では、約8割の消費者が内部にカビが発生しにくいエアコンに魅力を感じている。長時間運転に伴うエアコン内部の清潔性を重視する声が、市場で大きくなっている。

2027年度省エネ基準達成の新シリーズ

今回の新シリーズでは、2025年モデルでパナソニック独自のエコロータリー コンプレッサーを新搭載した。2026年モデルでは、パナソニックのエアコンとして初めて冷房運転時の最小出力0.2kWを達成した。これにより、様々な広さの部屋において、冷房時の快適性と省エネ性を両立させている。駆動制御を進化させることで、暖房運転時にも最小出力を従来比約25％低減することに成功した。安定した低速運転を実現することで、室外機への霜の付着や、設定温度到達後に運転を停止するサーモオフを抑えている。排熱を暖房に有効活用する独自技術エネチャージの効果を高めることで、暖房安定時の消費電力量を削減した。

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ナノイーX搭載でカビ抑制を強化

「ナノイーX（48兆）」から進化した「ナノイーX（72兆）」を新たに搭載した。ナノイー史上最速でカビの抑制を実現した。従来の内部クリーンはエアコン停止後にしか実施できなかったが、エアコンの長時間運転の増加に伴い、連続運転中でも深夜3時に約25分間、ナノイーXを充満させる新しい制御を搭載した。加熱乾燥なしでエアコン内部のカビを抑制できる。室温30℃、湿度80％の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置し、24時間連続冷房運転を14日間実施した。内部クリーン運転の連続時ありとなしの条件において、カビの発育度を比較した結果、JIS Z 2911に準拠した発育度の5段階評価にて、発育度が2段階低減し、カビの成長抑制を確認した。これにより、ユーザーは安心してエアコンを利用できる環境を提供する。

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消費電力削減と快適性の両立

パナソニック独自の条件により評価した結果、暖房安定時約1時間の積算消費電力量が、パナソニック従来品と比較して削減されている。例えばCS-X404D2が320Whに対して、新製品CS-X407D2は272Whとなった。CS-X407D2の暖房運転での測定例では、パナソニック環境試験室で外気温7℃、室温が25℃となるように運転した場合の結果である。実際の消費電力量は条件により異なるが、全機種で省エネ性能を向上させた。6畳から29畳までの全機種で2027年度省エネ基準を達成したことで、広い範囲の消費者に対応している。電気代の節約と快適な室内環境を同時に実現する製品として、市場での注目が期待される。パナソニックは、この新シリーズを通じて、省エネと衛生面の両面からユーザーのニーズに応える。