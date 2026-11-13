パドレス新オーナー、39億ドル売却後初オフで先発投手強化へ

球団価値39億ドルで売却されたサンディエゴ・パドレスは、新オーナー体制の下、FA市場の左腕タリク・スクバル獲得など先発投手強化へ乗り出す。ダルビッシュ有ら日本人選手への関心も示す。

球団評価額がメジャーリーグ史上最高となる39億ドル（約6230億円）で経営権が売却された サンディエゴ・パドレス は、今オフの大型補強へ明確な姿勢を示している。米スポーツ専門局ESPNが13日（日本時間14日）に伝えたところによると、新オーナー陣はチーム強化を急ぐ構えだ。

新オーナー陣、先発投手獲得を最重要課題と位置付け

新オーナーのクワンザ・ジョーンズ氏とホセ・E・フェリシアーノ氏は、特に先発投手陣の陣容強化を最優先事項としている。同局の報道によれば、フリーエージェント（FA）市場で注目される左腕タリク・スクバルとの面談がすでに設定されている。また、右腕のフレディ・ペラルタに対する関心も示されており、投手力の底上げへの意欲が高いことをうかがわせる。

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現状では、2027年の先発ローテーションで確実に計算できる投手はランディ・バスケス一人のみである。このままでは安定した投手力を持続させることが難しいため、新オーナー陣は即戦力の左腕を獲得することで、チーム全体の競争力を一気に高めたい考えだ。

A・J・プレラー編成本部長、予算増額の可能性を明言

A・J・プレラー編成本部長は、新オーナー陣の姿勢について明確に説明している。プレラー氏は「勝てるチームをフィールドに送り出すことに強い意欲を持っている」と述べており、そのためには資金供給が必要不可欠だと強調した。さらに「年俸総額を増やす必要があることも理解している」と語り、高額な補強費を支払う準備ができている可能性を示唆した。

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ただし、具体的な補強予算の額や限度額については明言を避けている。これは、市場の状況や交渉の進展に応じて柔軟に対応する立場を表していると考えられる。既存のレギュラー選手との契約延長に加え、新戦力の取得にも積極的に資金を投じる方針と推測できる。

主要選手のFAで負担減、日本人選手への関心も

パドレスは今オフ、マイケル・キング、ニック・ピベッタ、ジェーソン・アダム、ラモン・ラウレアーノ、エイドリアン・モレホンら複数選手がFAとなり、約6000万ドル（約96億円）の年俸負担が減少した。これにより、新規補強のための財務的余裕が生まれている状況だ。

また、球団にはダルビッシュ有と松井裕樹という日本人投手が在籍しているが、今オフはメジャー移籍を目指す平良海馬ら複数の日本選手にも関心を持っていると報じられている。国際的な人材獲得への視野も広げており、日本の野球界との関係も補強戦略に影響を与える可能性がある。

限られた資金配分、将来の経営方向性を示す試金石

パドレスの財政面には複雑な課題が存在する。マニー・マチャド、フェルナンド・タティスJr.、ザンダー・ボガーツの大型契約により、2033年までぜいたく税算定上の年俸総額に年間8000万ドル以上が計上される。この重い負担があるため、補強資金には限りがあるのが実情だ。

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新オーナー陣は、タリク・スクバルのような一人の大物選手に資金を集中させるか、それとも複数選手への補強に分散させるかという選択を迫られる。この最初のオフの対応が、今後5年以上にわたる球団経営の基本方針を示す重要な指標となるだろう。

左翼、一塁、救援陣など投手以外のポジションにも補強が必要であるため、限られた資源をいかに効果的に配分するかが鍵となる。新オーナー体制の下、パドレスがどのような戦略でチーム再建を図るか、今後の動向が注目される。