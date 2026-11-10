パチンコ大手、愛知でプログラミング教育パイロット教室を運営

愛知県春日井市の坂下事業所で常設教室を展開。2018年から部署を立ち上げ、2022年11月から本格運営開始。論理的思考の育成とSDGs目標4と9の達成を目指す.

パチンコ業界大手企業の情報システム事業部門は、 愛知県春日井市 にある自社工場である 坂下事業所 において、 小学生向け プログラミング教育 の パイロット教室 を常設し運営している。この取り組みは単なる技術習得にとどまらず、子どもたちが将来的に社会で活躍できる基盤となる論理的思考力や課題解決能力の育成を主眼としている。企業側は、この教育活動を通じて業界のイメージ向上と社会的貢献の両立を図っている。愛知での教室開講と教育方針この プログラミング教育 プロジェクトは、2018年頃より社内での検討と専門部署の設立を経て具体化してきた経緯がある。本格的な取り組みは2019年から始まり、2022年11月には 愛知県春日井市 の 坂下事業所 内に常設教室を開設して実際に運営を開始した。小学2年生以上が対象となるこのプログラムでは、ロボットと社会をつなぐ可能性を探求することを大きな柱に掲げている。思考力育成とSDGs目標の関連性日本国内では2020年から小学校において プログラミング教育 が必修化されたが、同社はこれを単なるコーディング技術の修得とは位置付けていない。教育の手段としてプログラミングを活用し、その過程で論理的思考力を養うことを重視している。同社のサステナビリティ基本方針において、この取り組みは「人材活躍の推進」と「イノベーションによるソリューション提供」というマテリアリティ（重要課題）に位置づけられている。SDGs目標4と9への貢献意図同教育プログラムは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）のうち目標4「質の高い教育をみんなに」と目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の達成に向けた具体的なアクションとして捉えている。同社の経営理念は「イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります」と定めており、創業以来、新しい技術や発想で業界を変革し続けてきた歴史がある。データ基盤を活用した企業体質同社グループの事業構造は、パチンコホール向け設備機器やWEBサービスを提供する「情報システム事業」と、パチンコやパチスロのソフトおよびハードの開発・製造・販売を手がける「アミューズメント事業」の二本柱で構成されている。情報システム事業側はパチンコホール向けコンピュータシステムにおいて約4割のシェアを占め、業界を牽引する立場にある.

パチンコ業界大手企業の情報システム事業部門は、愛知県春日井市にある自社工場である坂下事業所において、小学生向けプログラミング教育のパイロット教室を常設し運営している。この取り組みは単なる技術習得にとどまらず、子どもたちが将来的に社会で活躍できる基盤となる論理的思考力や課題解決能力の育成を主眼としている。企業側は、この教育活動を通じて業界のイメージ向上と社会的貢献の両立を図っている。

愛知での教室開講と教育方針

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このプログラミング教育プロジェクトは、2018年頃より社内での検討と専門部署の設立を経て具体化してきた経緯がある。本格的な取り組みは2019年から始まり、2022年11月には愛知県春日井市の坂下事業所内に常設教室を開設して実際に運営を開始した。小学2年生以上が対象となるこのプログラムでは、ロボットと社会をつなぐ可能性を探求することを大きな柱に掲げている。

思考力育成とSDGs目標の関連性

日本国内では2020年から小学校においてプログラミング教育が必修化されたが、同社はこれを単なるコーディング技術の修得とは位置付けていない。教育の手段としてプログラミングを活用し、その過程で論理的思考力を養うことを重視している。同社のサステナビリティ基本方針において、この取り組みは「人材活躍の推進」と「イノベーションによるソリューション提供」というマテリアリティ（重要課題）に位置づけられている。

SDGs目標4と9への貢献意図

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同教育プログラムは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）のうち目標4「質の高い教育をみんなに」と目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の達成に向けた具体的なアクションとして捉えている。同社の経営理念は「イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります」と定めており、創業以来、新しい技術や発想で業界を変革し続けてきた歴史がある。

データ基盤を活用した企業体質

同社グループの事業構造は、パチンコホール向け設備機器やWEBサービスを提供する「情報システム事業」と、パチンコやパチスロのソフトおよびハードの開発・製造・販売を手がける「アミューズメント事業」の二本柱で構成されている。情報システム事業側はパチンコホール向けコンピュータシステムにおいて約4割のシェアを占め、業界を牽引する立場にある<。140万台の遊技機データ、4,000件超のホール客数データ、170万人との繋がりといったビッグデータを保有している<。こうした膨大なデータ基盤とテクノロジー力を、教育分野におけるイノベーションにも活かしているのが特徴である。