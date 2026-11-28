「欲しいときに限ってポーションが来ない！」なんてことも…？

本作は、懐かしい雰囲気の一人称ダンジョン探索RPGです。 プレイヤーは形を変える通路や隠し部屋を進みながら戦利品を集めて主人公を強くし、罠や進化するモンスターに立ち向かいます。

挑戦するたびにダンジョンの構造が変わるローグライト形式で、選べる能力も異なるため、臨機応変にビルドを構築していきましょう。 戦闘は、パズル要素を取り入れたターン制です。 盤面に並ぶ同じ絵柄のタイルを線でつなぐと行動になり、剣とドクロをつなげば攻撃、ポーションなら体力の回復、盾なら防御力の上昇、コインならキャラクターの強化に使えます。 どの絵柄を温存し、どの絵柄を消費するか、盤面を読みながら次の一手を選ぶのが戦闘のキモです。

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集めた資源で主人公のレベルが上がり、盤面そのものを操作したり、連鎖コンボを狙ったりできる特殊能力が手に入ります。 能力を組み合わせて相乗効果を狙えるので、周回を重ねるほどパズルを使った戦術の幅が広くなります。 クラスは「ウォーリアー」「ハンター」「メイジ」「クレリック」の4種類で、プレイを進めると解放されていきます。4クラス合わせて50種類の能力があり、難易度はクラスごとに3段階です。 ダンジョンでは40種類以上のアイテムを集めてビルドを強くできます。