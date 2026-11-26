1Passwordは11月25日、一部社内システムが侵害され、一部顧客の氏名やログイン用メールアドレスが取得されたと発表した。

対象には、氏名、メールアドレス、アカウントやユーザーの識別子、アカウント作成・最終ログイン時刻などが含まれる。 一部の招待、アカウント作成処理、復旧メールのリンクに含まれるトークンも取得された。

同社によれば、トークン単独ではアカウントにアクセスできず、SSOによるサインインか、登録メールアドレスに送られる確認コードとの組み合わせが必要だ。 該当する少数のユーザーには個別に通知したとしている。 攻撃者に不正取得されたのは、顧客のアカウントを管理するための情報だ。 同社は11月19日、従業員の業務用GitHubアカウントへの不正アクセスの兆候を受けて調査を開始した。

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攻撃者は同アカウントからソースコードにアクセスし、バックエンドサービスに悪意あるコードを送り込み、顧客の管理用データをダウンロードしたという。