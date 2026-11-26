現地時間の2026年11月25日、パスワード管理アプリの「1Password」が、社内システムがハッキングされ一部顧客アカウントの情報が窃取されたことを明かしました。

システムへのアクセス権限を取得。1Passwordのソースコードには顧客データは含まれておらず、ユーザーの機密情報も一切含まれていません。 ただし、CI/CDシステムには製品の動作に必要なインフラストラクチャ関連の機密情報が含まれています。

しかし、データ漏えいの可能性のあるすべての認証情報はローテーションしているため、「1Passwordのサービス・可用性・製品セキュリティに影響はないと」と説明しています。 窃取されたデータのひとつである「招待、プロビジョニング、アカウント復旧のための特定のメールリンクに含まれるトークン」について、1Passwordは「トークン単独ではアカウントにアクセスすることはできません。 悪意のある第三者がコードを推測する可能性を低減するため、コードを6桁の数字から10桁の英数字に拡張しました。

Advertisement

これにより、総当たり攻撃による推測も事実上不可能となっています」と説明しています。 今回のハッキングでは、ユーザーが1Passwordに保存しているパスワードが保管されている保管庫、保管庫の鍵、アカウント復旧キー、1Passwordアプリとブラウザ拡張機能といったよりクリティカルな情報は窃取されていません。 1PasswordはハッキングされたGitHubアカウントを無効化し、盗まれたトークンを取り消し、攻撃者が作成したアクセス権限を削除しています。