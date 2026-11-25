ローマで5シーズン目を迎えた33歳のパウロ・ディバラ。契約は2027年半ばまでだが、本人はその後もイタリアでプレーすることを望んでいるとUEFAに語った。

「今季はここまで良い状態だと感じているし、とても満足している」。 ドニエル・マレンと抜群の連係を見せるディバラは、今季ほぼ全試合に先発していたが、10月中旬にふくらはぎを負傷した。2022年のワールドカップ優勝メンバーは先週末、敵地でパルマに5-1で勝利した試合で復帰を果たした。

は2012年、1200万ユーロでインスティトゥートACCからパレルモへ移籍し、少なくともイタリア屈指の有望株として名を上げた。 シチリアで3年間その実力を示すと、ユヴェントスが獲得を決め、4100万ユーロでトリノへ移った。

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「こんなキャリアを送るとは思っていなかったし、ましてイタリアで15年を過ごすとは想像していなかった。 南部、北部、そして今は中部に住んできた。 人生のほぼ半分をここで過ごしているし、とても幸せだ」とディバラは語る。

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「イタリアは僕を温かく迎えてくれた。 娘はここで生まれたから、イタリア人だ。 そう、キャリアの残りもイタリアでプレーしたい。 セリエBで過ごした1年も僕にとってとても重要だったけれど、キャリアのすべてをセリエAにささげられたら、僕にとって本当に特別なことだ」と続けた。

過去には、イタリアを離れる可能性がもっと高まった時期もあった。2024年には、ティジャニ・ラインデルスが現在所属するアル・カーディシーヤから7500万ユーロ相当のオファーを受けたが、断った。 昨年のアル・ヒラルからのオファーも同様だった。 昨夏にはローマとの契約を1年延長し、ケガの多さを踏まえて減額を受け入れた。 基本給は800万ユーロから200万ユーロに下がったが、出来高ボーナスによって年間200万ユーロを大きく上回る額を受け取ることもできる。