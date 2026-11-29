バーンリーのチェレスティーニ監督が、ミルウォール戦でジェイミー・ヴァーディを欠場させた理由を背中のけいれん治療として説明。妻レベッカ氏のSNS反応も報じられた。

バーンリーの ファビオ・チェレスティーニ 監督は、土曜日にミルウォールを1-0で下した試合で、 ジェイミー・ヴァーディ がメンバーから外れた理由を明かした。この決定は、監督とベテランFWの間の確執を示唆するものとしてSNS上で波紋を呼んでいたが、指揮官は具体的な医療事情を説明することで誤解を解いた。

欠場の真相は背中のけいれんと定期的な注射

チェレスティーニ監督は金曜日、ジェイミー・ヴァーディと直接面談を行い、この試合のメンバーには入れないと伝えたことを明らかにした。監督によると、ジェイミー・ヴァーディは背中にけいれんを起こす持病があり、6か月に1度のペースで注射治療を受けているという。

Also read AIの普及で変わるゲーム制作と音楽表現 アルゴナウタイ題材の新作にみる見慣れた場所の体験化

今回の欠場理由についても、ジェイミー・ヴァーディは10日前、イングランド代表戦の期間中にその注射を受けたと指揮官は説明した。この医療的な事情により、試合への帯同が困難であったと述べ、チーム側の判断は選手の健康状態に基づいていたことを強調した。

レベッカ・ヴァーディ氏のSNS反応と関係修復

バーンリー側が公式な説明を出す以前、ジェイミー・ヴァーディの妻であるレベッカ・ヴァーディ氏のSNS上の投稿が論争を巻き起こしていた。あるファンページが、ジェイミー・ヴァーディは家族と過ごし、レスター・シティの試合観戦のために離れていると示唆する投稿を行った際、レベッカ・ヴァーディ氏はこれに反論した。

Advertisement

レベッカ・ヴァーディ氏は投稿に対し「違います。ただ必要ないと言われただけ！」と返信し、このコメントが瞬く間に拡散された。このやり取りは、選手とコーチ陣の間に不和があるのではないかという噂を呼ぶ結果となり、クラブ内外で関心を集めることとなった。

出場機会と貢献度の現状把握

ジェイミー・ヴァーディは9月にフリー移籍でバーンリーへ加入して以来、チームの攻撃陣において一定の活躍を見せている。ミルウォール戦を含む直近の12試合で出場可能だった期間のうち、ジェイミー・ヴァーディは9試合に出場するなど、定期的なプレー機会を得てきた。

クラブでの得点は、10月にウォルヴァーハンプトンに1-2で敗れた試合で記録した1点が目前の記録である。しかし、攻撃陣の選手層が薄いバーンリーにとって、ジェイミー・ヴァーディの経験とプレースタイルは依然として貴重な戦力として評価されている。

残留争いにおける試合の重要性と今後

バーンリーは現在、厳しい残留争いの渦中にあり、このミルウォール戦は重要な一戦であった。39歳であるジェイミー・ヴァーディの欠場は、チャンピオンシップにおいて驚きを呼ぶ決定だったが、監督は選手の体調管理を最優先したと結論づけた。今後は、ジェイミー・ヴァーディの状態が回復し、チームの残留争いに加わる準備ができているかが注目される。