バーバリーの今季は、シアリング襟のアビエータージャケットからクラシックなキルティングジャケット、トレンチコートまで。英国の服作りに根ざした、品格と実用性を兼ね備えたアウターがそろう。

ベースにあるのは英国の伝統的なアウター。 そこに現代的なシルエットと素材使いを重ねるのがバーバリーだ。 今季は「ナイトスタンプ」をあしらったアビエーター ジャケット や、コーデュロイの襟とハウスチェックの裏地が効いたキルティング ジャケット が登場。

さらにギャバジン製トレンチコートや中綿入りのコーデュロイオーバーシャツも展開。 クラシックなデザインに、実用的な機能を取り入れた顔ぶれとなっている。 軽量ナイロンをキルティングで仕立てた、ネイビーのバーンジャケット。 襟やトリムにはコーデュロイを採用し、クラシックな雰囲気を演出している。

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裏地にはサンドベージュのハウスチェックをコットンツイルで配し、前を開けたときにだけブランドの顔がのぞく。 撥水性の高いギャバジンを用いた、ロング丈のブラックトレンチコート。 エポレットやガンフラップ、ストームシールドなど伝統的なディテールを継承しつつ、リラックスフィットに仕上げている。 裏地と襟裏にはアイロングレーのハウスチェックを採用。