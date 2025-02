バーバリー、新たなショートフィルムで「LOVE」「LIFE」「RAIN」の物語を披露

バーバリーは、『It’s Always Burberry Weather』の第二弾として、6本のショートフィルムを発表。イギリスならではのロマンティックコメディーやロンドンの風景とカルチャーからインスパイアされた作品たちは、伝統的なバーバリーらしさを彷彿とさせながら、新しい風を感じさせます。

探検家や先駆者の身を守るために、常に境界を押し広げ、進化してきた バーバリー は、'It’s Always Burberry Weather'の第二弾として、6本の ショートフィルム を発表しました。\「 LOVE 」「 LIFE 」「 RAIN 」をテーマとした今回は、雨の中のキス、待ち合わせ、初デートの待ち時間、公園でのロマンチックなピクニックなど、恋愛に対する軽快でユーモアのあるアプローチが描かれています。イギリスならではのロマンティックコメディーやロンドンの風景とカルチャーからインスパイアされた作品たちは、伝統的な バーバリー らしさを彷彿とさせながら、新しい風を感じさせます。ブランドのクラフツマンシップを体現したヘリテージ

トレンチコートや新作トレンチコートに加え、アイコニックなメゾンのシグネチャーにインスパイアされた2025年夏の最新スタイルを楽しめるラインナップも披露されています。\フィルムの撮影を手掛けたのは、『青いパパイヤの香り』や『博士と彼女のセオリー』の撮影監督としても有名なフランスの撮影監督ブノワ・ドゥロームです。ケイト・ウィンスレット、エイミー・ルー・ウッド、チェン・クンなどをはじめとする、世界的に著名な俳優・モデル達を起用しているのも大きな見どころとなっています。また、『ノッティングヒルの恋人』、『ブリジット・ジョーンズの日記』、『ホリデイ』など、1990年代後半から2000年代初頭にかけて誕生したイギリスの名作映画へ捧げたオマージュにも注目したいです。バーバリーのアイデンティティとイギリスらしさを堪能できるショートフィルムを、お見逃しなく





Pen_magazine / 🏆 108. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

バーバリー ショートフィルム LOVE LIFE RAIN

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

スノーピークが完全防水の「GORE-TEX Rain」シリーズ 25年春夏モデルを24日発売アウトドアブランドのスノーピーク(山井太代表取締役社長執行役員・本社:新潟県三条市)は、アパレル製品で「GORE- TEX Performance Shell」を採用した「GORE-TEX Rain」シリーズの2025年春夏モデルを24日、全国のスノーピークの直営店舗とオンラインストアで発売する。

続きを読む »

学園アイドルマスターのVポイントカードが登場!カルチュア・エンタテインメント株式会社は、Life style に“楽しさ”を提供する「FAN+Life(ファンタスライフ)」にて、『学園アイドルマスター』より、9人のアイドルたちのキービジュアルを使用したVポイントカードが登場!FAN+Life では本日2月3日(月)よりV ポイントカードの発行受付を開始するとともに、オリジナルグッズの予約受付も開始いたします。また、全国のTSUTAYAと旭屋書店でも、2月10日(月)よりVポイントカードの発行を開始いたします。

続きを読む »

タイリメイク版「おっさんずラブ」のスピンオフ、TELASAで独占配信スタート「おっさんずラブ」をリメイクしたタイドラマ「Ossan's Love Thailand」がTELASA(テラサ)で配信中。このたび、全3話のスピンオフ作品「Ossan's Love Thailand ~The Two of Us~」が配信されるとわかった。

続きを読む »

指原莉乃プロデュース=LOVE、17作連続オリコンTOP10入りで勢いに乗る指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVEは、7月31日にリリースした17thシングル『絶対アイドル辞めないで』で、デビューシングルから17作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入りという快挙を達成。さらに、Music Videoの再生数は1,150万再生を突破し、TikTokでの楽曲再生数は3.3億回に到達するなど、ロングヒットを記録中だ。9月には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、=LOVE史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員するなど、勢いは止まらない。

続きを読む »

【フジテレビ】『Love in The Air』に出演したFortとPeatが再共演!タイBLドラマ『Love Sea』FOD独占見放題配信決定!【フジテレビ】『Love in The Air』に出演したFortとPeatが再共演!タイBLドラマ『Love Sea』FOD独占見放題配信決定! 株式会社フジテレビジョンのプレスリリース

続きを読む »

中国ドラマ「花間令」日本初放送、互いを疑いながらも惹かれ合うラブストーリー(動画あり)中国ドラマ「花間令<かかんれい>~Lost in Love~」が、1月29日からCSの衛星劇場で日本初放送される。本作は性悪美女と体が入れ替わったヒロインと、花嫁殺害の容疑をかけられた貴公子が、互いを疑いながらも惹かれ合うラブストーリー時代劇だ。

続きを読む »