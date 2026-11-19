11月27日から六本木店で仏・パリ発ブックショップギャラリー「OFR.PARIS」がポップアップを開催。30周年記念の新刊やアーティスト作品が展示される。

株式会社 バーニーズ ジャパン （東京都港区）は、11月27日から12月6日まで、東京・六本木にあるバーニーズ ニューヨーク 六本木店 にて、フランス・パリ発祥のブックショップギャラリー＜OFR. PARIS（オーエフアール パリ）＞の ポップアップイベント を開催する。これは、国内外のクリエイターやアートファンに愛され続ける同ギャラリーの日本初または限定的な展示機会となる。イベント期間は10日間連続で展開され、書籍やアート作品、限定グッズが一堂に会する。

OFR.PARISの歴史とポップアップ概要

OFR. PARISは、1996年にフリーマガジンの発行を開始し、1998年にパリ3区北マレ地区に最初のブックショップをオープンさせた歴史を持つ。アートブックや写真集を中心に、アート、ファッション、カルチャーを独自の視点から紹介することで知られている。世界中のクリエイターやアートファンが訪れる場所として確固たる地位を築いており、今回のポップアップはその文化的影響力を日本の消費者に直接伝える場となる。

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イベント会場では、同店が出版する書籍や希少なアートブックが展示・販売される。また、キャップやトートバッグなどのオリジナルグッズ、そして特別に制作されたコラボレーションアイテムも取り揃えられる。これらはOFR. PARISのブランド哲学を体現するアイテムであり、コレクションの核となる存在だ。訪れた客は、パリのアートシーンの空気を肌で感じながら、独自性の高い商品を選別できる。

アンドレ サライヴァによる特別展示

注目の展示として、OFR. PARISと親交の深いアーティスト、アンドレ サライヴァ氏によるアート作品の展示・販売が行われる。これは単なる商品陳列ではなく、アーティストの表現活動とギャラリーの出版活動が融合した特別なコンテンツである。アンドレ サライヴァ氏は、グラフィティアートから絵画、デザインまで幅広く活動する多様なクリエイターであり、その作品はギャラリーの出版物とも深く結びついている。

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特に注目されるのは、OFR. PARISの30周年記念および通算250冊目の出版を記念して制作された書籍『Andre Saraiva on Graffiti』である。この書籍は、OFR. PARISが長年保管していた写真家ブラッサイ氏の写真集『Graffiti』を起点として生まれたプロジェクトである。単なる再版ではなく、物理的な介入を通じて新たな芸術作品へと変容させた稀有な例として高く評価されている。

書籍『Andre Saraiva on Graffiti』の制作背景

本作の制作過程は、芸術と修復の境界線を曖昧にするものだった。元々は水に濡れ、ページ同士が貼りついてしまった一冊の古い写真集だった。これをアンドレ サライヴァ氏が一枚ずつ丁寧に剥がし、床に広げて直接ペイントを施すことで、新たな作品へと生まれ変わらせた。この行為は、破棄されたものを保存する作業であると同時に、アートの新たな表現を生み出す創造的プロセスでもある。

ブラッサイ氏が記録したパリの壁の痕跡に、アンドレ サライヴァ氏が新たな表現を重ねることで、時代を超えたパリとグラフィティの物語が紡がれている。この書籍は、単なる写真集ではなく、時間の経過と人間の介入が織りなす物質的な履歴そのものを体現している。購入者は、この一冊を通じて、パリという都市の芸術的記憶と、現代アーティストの解釈を同時に手にできる。

バーニーズ ジャパンの展開と今後の展望

このポップアップイベントを実施するバーニーズ ニューヨークは、1923年にマンハッタンの7番街17丁目にバーニー プレスマンによって設立された老舗デパートである。現在日本では、銀座本店、六本木店、横浜店、神戸店、福岡店に加え、アウトレット店舗を含め合計9店舗とオンラインストアを展開している。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体とし、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広いカテゴリーを取り揃えている。

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取扱アイテムは、オリジナルブランドとヨーロッパ、米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されており、店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供している。このイベントは、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供するというバーニーズ ジャパンのコンセプトを、アートの分野で具現化するものである。今回の展示は、12月6日までの期間限定であり、期間内に会場を訪れる必要がある。