バーナム首相、ＥＵ離脱の代償を直視し関係再構築へ

英国のバーナム首相はＥＵ離脱による損失を認め、２０日の首脳会議で関係改善を目指す。食品検査の緩和や若者の交流拡大が合意へ。

英国の バーナム首相 は１６日、ロンドンの金融街で 外交政策 に関する重要な演説を行い、 欧州連合 （ＥＵ）離脱によって英国が被っている影響について率直な議論を行う方針を示した。この動向は、今週 ブリュッセル で開催される英国とＥＵの 首脳会議 を控え、両者の関係再構築を本格化させる兆候となっている。

離脱協定の広範な見直しと改革の姿勢

バーナム首相は首相官邸が事前に公表した演説の抜粋を通じて、旧保守党政権が結びＥＵ離脱協定をより幅広く見直すことも視野に入れていると明らかにした。これは過去に他の政治家が避けてきた離脱の具体的な影響や代償に関する議論に積極的に取り組み、現状を直視する姿勢を示すものとなっている。

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「裸の王様」 metaphorによる真実の提示

演説においてバーナム氏は、現在の状況についてまるで裸の王様であり、誰も明白な真実を口にしようとしないと指摘した。氏は率直に表現し、ＥＵ離脱はうまくいかなかったと断じ、得た利益よりも失ったものの方が大きいという実態を強調している。この表現は、長期にわたる政治的な沈黙を打破し、現実的な課題解決への道を拓く意図が含まれている。

２０日の合意と国民への具体的な恩恵

バーナム氏は、２０日にＥＵと合意する内容が、離脱協定を改善し国民に具体的な恩恵をもたらすものとなる必要があると述べた。同時に、これらの改革を行う上で守らなければならない重要な一線も存在すると示唆している。この公約は、２０２９年に予定される次期総選挙まで労働党を拘束する約束事として位置づけられている。

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食品検査の削減と若者の流動性向上

英国とＥＵは、２０日の首脳会議で食品や農産物に対する国境検査の削減について合意する見通しとなった。また、双方の若者が相手側で暮らしたり働いたりしやすくする仕組みに関する議論も進められており、人的交流の活性化による経済的メリットの実現が期待されている。

延期された会議と新たなスタート

当初７月に予定されていたこの首脳会議は、スターマー氏の辞任を受けて延期されていた。しかし、バーナム首相の明確な方針表明により、関係改善のための具体的な手順が動き出し、英国とＥＵの新たな関係構築の基盤が形成されつつある。この動きは、英国の外交政策における新たな章を切り開く重要な転換点となりうる。