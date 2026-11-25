100年以上の歴史を持つ野生生物保護団体「全米オーデュボン協会」のウェブサイトに、ゲーム「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」でバードウォッチングを楽しむためのガイドが寄稿されました。現実のバードウォッチング専門家がゲーム内で鳥を見つける方法を解説しています。

GTA6では最初のミッションの前に双眼鏡が支給されます。 最初のミッションを終えるとプレイヤーは自由にマップを探索できるようになり、ここで初めてバードウォッチングを開始できます。

双眼鏡を構えて鳥を捉え、ボタンを長押しして「調べる」ことでコレクションに追加できます。 ランド氏によると、GAT6の鳥はおおむね生態学的に忠実で、南部にはサギ、カモメ、その他の水鳥が生息し、さらに北にはキツツキやコウノトリなどの鳥が生息しているのを確認できるとのこと。 夜に活動するフクロウや家畜として飼われている鳥もあり、ゲーム内の鳥は全部で60種類に上るそうです。 ランド氏は「GTA6の風景描写は正確です。

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私自身、舞台となった南フロリダでバードウォッチングしてきた経験がありますが、小石の多いマングローブの海岸から草の生い茂る湿地帯まで、すぐにそれと分かる描写でした。 道端の果物屋の台座から高速道路脇の動物の死体まで、その情景はまさに現実そのものです」と評価しました。 Birders working to fill out their GTA VI wildlife checklists should know something I just found out: THERE’S A ZOO