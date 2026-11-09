バーセル、AIエージェントで営業部署を効率化し人員を大幅削減

バーセルはAIエージェントを活用し、営業部門の重複業務を自動化。10人体制から1人体制へ縮小し、残る9人を高価値業務へシフトさせる大胆な効率化策を実施した。

テクノロジー企業である バーセル は、営業部門における業務効率化のために AIエージェント の本格導入を進めている。同社の最高執行責任者（COO）である ジーン・デウィット・グロッサー 氏は、ビジネス Insiderに対し、ワークフローを明確に文書化することで、エージェントによる実行は極めて容易になると述べている。この取り組みは、同社が営業部門内で社内イニシアチブチームを発足させた6月に始まり、その後の展開が注目されている。

AIエージェントの開発経緯と仕組み

3月にバーセルへ入社したグロッサー氏は、重要な営業プロセスを再現・強化するためのエージェント開発を急ピッチで進めた。彼女は、このプロジェクトを推進するために3人のエンジニアを採用し、既存の営業リソースを再編成した。当時、営業開発担当者は10人で構成されており、主にエントリーレベルの問い合わせ対応を行っていた。このうち、特に卓越したパフォーマンスを発揮していた担当者が存在し、その手法が焦点となった。

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エンジニアたちは、その優秀な担当者の業務スタイルを6週間にわたって徹底的に観察し、仕事を行う上でのあらゆるステップを記録した。記録されたプロセスに基づき、その行動を模倣するAIエージェントの構築が行われた。開発されたエージェントは、複数の営業担当者が手動で行っていたインバウンド業務の多くを自動化することを可能にした。これは単なるチャットボットではなく、人間のトップパフォーマーの判断ロジックをコード化した高度なシステムである。

自動化された業務内容と役割分担

現在、バーセルの「リードエージェント」は、受信したメッセージの確認やスパムフィルタリングといった基本的な処理を自動的に実行している。また、社内データベースへの照会や、OpenAIのDeep Researchツールを用いた企業情報調査によるリードの選別も行っている。エージェントはこれらの情報収集を終えると、顧客個別の回答を作成し、サポートの問い合わせを自動的に適切な担当部署や担当者へ振り分ける機能も備えている。

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このエージェントの導入により、営業部門の組織構造に変革が起きた。導入前には10人で構成されていたチームは、現在、エージェントの監督業務に専念する1人の体制へと大幅に縮小された。この効率化により生じた人的資源は、アウトバウンド営業、すなわち顧客側からアプローチする営業活動へと再配置された。グロッサー氏は、このシフトを「より高い価値を生み、より複雑なセールス業務に従事させる」と説明している。

業界関係者の見解と今後の展望

この取り組みの背景には、テクノロジーを活用した業務プロセスの加速という明確な意図がある。データブリックスとマイクロソフト出身のデビッド・トッテン氏は、10月27日付でバーセルのグローバル・フィールドエンジニアリング担当バイスプレジデントに就任したばかりである。同氏は、トップパフォーマーの行動を手本とすることは従来のビジネス手法であったと指摘しつつ、現在はテクノロジーがそのプロセスを加速できると述べた。

バーセルのこの事例は、AIが単なるツールではなく、従業員のスキルを拡張・代替する存在として機能し得ることを示している。10人のスタッフが9人へと減員されるという極端な数字は、エントリーレベルの業務におけるAIの可能性を如実に表している。今後は、アウトバウンド業務に集中する9人のチームが、どのようにしてより高価値な成果を生み出すかが、バーセルの今後の業績を左右する鍵となるだろう。