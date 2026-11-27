ゆで太郎を運営する同社は、バースデークラブを終了し会員情報を完全に消去します。トッピング無料クーポン券の紙配布は継続し、顧客と従業員のコミュニケーションを重視した販促を続けます。

バースデークラブ の特典である大盛り無料券は、有効期間が1年で期間中5回まで使える。 池田社長は、券そのものが来店のきっかけになることは少なく、制度の終了による売上高への影響はほとんどないとみている。

同社は11月末から12月初旬にかけて、12月生まれの会員と、2026年に入会してまだはがきを受け取っていない会員に最後のはがきを送る。12月中旬ごろまで未着などの問い合わせを待ち、問題がなければ会員情報を完全に消去するという。 バースデークラブを終了する一方、17年前から続けているトッピング無料クーポン券の配布は今後も続ける。 年4回、1回当たり200万～300万枚を印刷して店舗でクーポンを配っており、来店客の3割以上が利用しているという。

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池田社長は、ゆで太郎のようにリピーターが多い店では、デジタルよりも紙のクーポン券の方が販促効果が高いと考えている。 デジタルの場合、配信しても忘れられやすく、利用時の操作にも時間がかかる。 一方、紙であれば財布に入れて持ち歩くため、日常的に目に留まり利用を促しやすい。 店舗に足を運ばなければ手に入らないことも、来店の動機になるという。