バンドの結成からメジャーデビューまでの歴史と活動について紹介する。

2012年、 京都精華大学 在学中に 福富優樹 、 畳野彩加 、 石田成美 、 福田穂那美 の4人により バンド が結成された。

バンドは1stアルバム「Somehow,Somewhere」を2014年にリリースし、台湾やイギリスなどでの海外ツアーや「FUJI ROCK FESTIVAL」への出演などライブ活動も精力的に展開している。2019年に活動拠点を京都から東京に移し、2021年5月にポニーキャニオン内のレーベル・IRORI Recordsからアルバム「Moving Days」をリリースしてメジャーデビュー。2023年4月にはメジャー2ndアルバム「New Neighbors」を発表した。2024年2月にくるりを迎えて地元・京都のKBSホールで開催したライブイベントをもって石田がバンドを卒業。11月にメジャー3rdアルバム「see you, frail angel. sea adore you.

」をリリースした。2025年12月に東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた過去最大規模のワンマンライブをもって福田が卒業。2026年1月に新体制初の新曲「knit」を発表した。 バンドは現在も活動を続けている





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