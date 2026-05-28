バンダイ、キャラクターをボーダーで表現した新ソックスブランド「BORDER FRIENDS」発表

株式会社バンダイのライフスタイル事業部が、キャラクターをボーダーで表現した新しいレディース・メンズソックスブランド「BORDER FRIENDS」を発表しました。第1弾として、世代を超えて愛される『たまごっち』と『機動戦士ガンダム』の商品が、2026年6月5日（金）より発売されます。このソックスブランドは、キャラクターをボーダーで表現し、さりげなく「好き」なキャラクターを日常の装いに取り入れられるデザインで、自宅使いだけでなくお出かけ時にも足元のおしゃれを楽しめるソックスです。

株式会社バンダイのライフスタイル事業部が、 キャラクター をボーダーで表現した新しいレディース・メンズ ソックス ブランド「 BORDER FRIENDS 」を発表しました。 第1弾として、世代を超えて愛される『 たまごっち 』と『機動戦士 ガンダム 』の商品が、2026年6月5日（金）より発売されます。

「BORDER FRIENDS」は、キャラクターをボーダーで表現し、さりげなく「好き」なキャラクターを日常の装いに取り入れられるソックスブランドです。 キャラクターはボーダーで表現されており、ファッションの一部としてさりげなく「好き」なキャラクターを取り入れられるデザインに仕上げられています。 自宅使いだけでなくお出かけ時にも、足元のおしゃれを楽しめるソックスです。1足ずつパッケージに入っているので、プチギフトにもおすすめです。 おなじみのたまごっちたちをボーダー柄にアレンジし、ポップでキュートなソックスに仕上げられています。

その日の気分やファッションにあわせてコーディネートできるデザインです。 ひと目ではシンプルなトリコロールカラー風ですが、よく見るとRX-78-2になっているデザインで、毎日のコーデにモビルスーツを取り入れ、「行きまーす！ 」とお出かけしてほしいというコンセプトです。 この「BORDER FRIENDS」ブランドは、キャラクターをボーダーで表現することで、ファッションに「好き」なキャラクターをさりげなく取り入れることができるソックスブランドです。

キャラクターをファッションの一部として取り入れることで、日常の装いに「好き」な要素を加えて楽しめるソックスです。 自宅で使うだけでなく、お出かけ時にも足元のおしゃれを楽しめるデザインになっています。 また、1足ずつパッケージに入っているため、プチギフトとしてもおすすめです。 おなじみのキャラクターをボーダー柄にアレンジしたポップでキュートなデザインは、その日の気分やファッションに合わせてコーディネートすることができます。

シンプルなトリコロールカラー風のデザインですが、よく見るとRX-78-2になっているデザインで、毎日のコーデにモビルスーツを取り入れることができるというコンセプトです。 この「BORDER FRIENDS」ブランドは、キャラクターをファッションに取り入れることで、日常の装いに「好き」な要素を加えて楽しめるソックスブランドです





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