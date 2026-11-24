世界中で熱狂的な人気を誇る日本のキャラクターIPだが、その裏で深刻化しているのが、後を絶たない精巧な模倣品被害だ。そうした中、BANDAI SPIRITS、スクウェア・エニックス、カプコンの大手3社…

世界中で熱狂的な人気を誇る日本のキャラクターIPだが、その裏で深刻化しているのが、後を絶たない精巧な模倣品被害だ。 そうした中、BANDAI SPIRITS、スクウェア・エニックス、カプコンの大手3社が連携し、中国の模倣品EC業者を共同で刑事摘発するという新たな取り組みが実現した。1社単独の対策から共同戦線へと舵を切った背景には何があったのか。

さらに模倣品から検出された「基準値の38倍」に及ぶ規制化学物質のリスクなど、知財防衛の最前線と知られざる実態に迫る。 今年7月、株式会社BANDAI SPIRITSは、株式会社スクウェア・エニックス、株式会社カプコンと連携し、中国のECサイト「タオバオ（淘宝網）」に出店していた模倣品店舗「淘模玩」の共同刑事摘発に踏み切った。 現地当局によるオフィスや倉庫への強制捜査により、『ガンダム』シリーズの模倣品計137点（真正品換算で約3100万円相当）が押収され、店舗経営者が拘留される事態へと発展した。

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今回の共同摘発の背景には、模倣品業者がメーカーの垣根を越えて複数の人気キャラクターの模倣品を取り扱う実態がある。 模倣品業者の倉庫や問屋には、売れ筋であればさまざまな人気キャラクター商品が混在して保管されているのが日常茶飯事だ。 例えば、先ほどのEC店舗では『ファイナルファンタジー』や、『ストリートファイター』シリーズの人気キャラクターの模倣品の販売も確認されていた。 これに対して1社単独による摘発ではどうしても限界があった。

自社の模倣品を押収する現場で、他社製品の偽物が大量に並んでいても、他社製品の真偽判定や押収を行う権限がない。 目の前に数千個もの模倣品が積まれていると知りながら、手を付けずに引き揚げざるを得ないという、極めて歯がゆく非効率な状況が続いていた。

「キャラクターの権利者に関係なく、模倣品業者は売れるものなら何でも作ります。 そのため、1つの倉庫に複数の権利者やメーカーの模倣品が混在して保管されているのが実態です。 しかし1社で現場へ行くと、横に他社様の模倣品が大量に並んでいても、私たちには真偽判定も押収する権限もありません。

目の前にある偽物を置いて帰らざるを得ないもどかしさがあり、『それなら最初から連携し、一緒に摘発を行えないか』という現場の強い必要性から今回の取り組みが生まれました」（BANDAI SPIRITS法務・知的財産部担当者） こうした現場の課題感を共有するため、同様の課題を抱える業界各社は数年前から定期的な情報交換会を重ねていた。 現在、中国は世界有数の知財大国となり、政府レベルでの取り締まりは強化傾向にある。 その一方で、模倣品業者側の隠蔽工作も年々巧妙化している。

摘発を逃れるために倉庫を分散させたり、工程ごとに工場を分けたり、完成後即座に出荷して在庫を残さないようにするなどだ。 円安の影響も相まって、模倣品対策にかかる調査等のコストが急増する中、共通のターゲット業者に対して3社が共同で立ち上がる必然性が生まれていた。

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「現地の警察や行政機関に被害を説明する際にも、個社それぞれの被害としてバラバラに話すより、複数メーカーにまたがる広範な被害としてまとめて説明する方が、事件の規模や侵害実態をより理解していただけると感じています」（BANDAI SPIRITS知財担当者）かつての模倣品といえば、一目で偽物と分かるような粗悪品が主流だった。 しかし現在は、持ったときの重量感や外観の細部に至るまで精巧に再現されている。 一般のファンが見分けることは極めて困難なレベルに達した模倣品も存在し、多様化が進んでいるのだ。

「確かにぱっと見では判別がつかないほどクオリティが上がっている模倣品も増えています。 しかし、見た目は精巧でも真正品をコピーしているだけであり、目に見えない部分の耐久性や品質管理、安全性が確保されているとは限りません」（BANDAI SPIRITSコレクターズ事業部担当者） 実際に押収された模倣品を同社で外部機関にも委託し、検査・検証したところ、深刻な品質問題が浮き彫りになった。

飾っておくだけでパーツに錆が生じる経年劣化のリスクや、テープテストでメッキが剥落する塗装強度の低さ、さらに関節の嵌合（かんごう）が極端に緩い、あるいは硬すぎて可動に適さないといった問題が次々と確認された。 さらに深刻だったのが、人体に悪影響を及ぼしかねない「規制化学物質」の検出だ。 欧米の厳しい安全基準（EUの「REACH規則」や米国の「CPSIA」）では、フタル酸エステル等の環境ホルモンになり得る化学物質の含有量は「0.1％以下」と規制されている。 しかし、押収された模倣品からは、なんと基準値の38倍にあたる「3.8％」もの数値が検出された。

外見からは決して見えない重大なリスクも潜んでいる。

「ネット通販などで購入して届いた瞬間は良く見えても、置いておくと錆びたり剥がれたり、実は化学物質も多量に含まれていることが判明しました。 これが『おもちゃの標準品質』だと思われることはメーカーとして非常に悔しいですし、模倣品にはすぐには分からないリスクがあるという事実を広く知っていただきたいです」（BANDAI SPIRITS知財担当者） 一方で、ファンによる自由な創作活動とともに歴史を紡いできた点も、日本のキャラクター文化の大きな特徴だ。

例えば、同社の『ガンプラ』も、ユーザー自身による塗装やパーツの改造（ミキシング）といった創意工夫を応援し、ファンコミュニティとのコミュニケーションの中でIPとともに成長してきた歴史がある。

「ガンプラはお客様が自由に色を塗ったり改造したりする中で育ってきたIPです。 子どもの頃に好きなキャラクターの絵を描くのと同じように、純粋なファン活動として個人が創作を楽しむことと、それを本物のように販売して世の中に流通させる行為は明確に異なります」（BANDAI SPIRITS事業部担当者）現代は生成AIや高精度3Dプリンターの普及により、個人レベルでも高精細な立体物を作れる環境が整いつつある。 純粋な創作活動と模倣品との境界線にどう向き合うべきか。

キャラクターの権利は各ライセンサー（著作権者）に帰属するため、一概に自社だけの基準で判断できない前提がありつつも、同社はその線引きに慎重に向き合っている。

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「自分用の1点ものを作って楽しむ範囲であれば、法律上も私的使用のための複製として許容されています。 一方で、例えば3Dプリンター等で作った知的財産の侵害物をECサイトやSNS経由で販売する行為はファン活動の域を超えるものでしょう。 さらに安全性の欠如、キャラクターのイメージを著しく傷つける行為、ビジネスサイクルそのものを破壊するような行為に対しては、毅然として戦わざるを得ません。

技術の進歩とともに様々なケースが生まれていますので、ライセンサー様と相談しながら対応を決めています」（BANDAI SPIRITS知財担当者） 白か黒かだけでなくグレーゾーンも存在する難しい問題だからこそ、同社は二次創作の文化を一律に排除するのではなく、個別の丁寧な判断と、ファンが安心して活動できる正当なプラットフォームづくりを重視している。 現在BANDAI SPIRITSが運営しているプラモデルファン向け公式コミュニティ『ビルダーズノート』もその一環だ。

「法律を盾に『すべてダメ』と突っぱねるのではなく、IPの世界観やファンの気持ち、ビジネスの持続可能性も総合的に考慮する必要があります。 『ビルダーズノート』のように、公式な場所で安心して投稿・共有していただける環境を整え、作ったものを見てほしいというファンの想いに寄り添う場所を作ることが健全な解決策の１つになるのではと思います」（BANDAI SPIRITS知財担当者） 手作りのワンオフ制作から始まり、「人気が出たから無許可で販売してみよう」「ネットでデータを販売しよう」「工場で量産しよう」と段階が進めば、それは完全に一線を越えた侵害行為となる。

同社には模倣品の問題点について情報発信を行うことで、模倣品の取引そのものを減らし、模倣品ビジネスに手を染める人も減らしたいという思いもあるという。 バンダイにおける模倣品対策の原点は、1996年の初代『たまごっち』ブームにまで遡る。 当時、国内で約100種類もの模倣品が出回った未曾有の事態を受け、外部の専門家と連携して対策を推進。1998年4月に専門組織である「知財課」が設立された。

「1996年に初代『たまごっち』が大ヒットした際、多くの模倣品が出回りました。 外部専門家と連携して対応にあたり、1998年4月に『知財課』が設立されたのが当社の原点です。

当初は国内での模倣品対策が中心でしたが、製造拠点が海外へ移るにつれ、現在は海外での対策や、模倣品流通を抑えるためのグローバルでのEC対策に力点が移っています」（BANDAI SPIRITS知財担当者） 近年では、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）が、従来の漫画や映像作品だけでなくフィギュアやグッズなどの模倣品へと対策の対象を拡大するなど、官民一体となった知財保護の枠組みも整いつつある。 グッズ展開まで含めてIPのエコシステムであるという認識が、国レベルでも共有され始めている証左だ。

もっとも、ECサイトなどを通じて模倣品は国境を越えて流通しており、製造拠点や倉庫が分散するなど、その手法も変化していることから、模倣品を完全に撲滅することは容易ではない。 だからこそ同社は、模倣品を排除する「守りの対策」にとどまらず、優れた技術で世界を広げる「攻めのモノづくり」を両立させ、世界中のファンに高品質な本物の体験を届けていくことを重視している。

「世界各国でのイベントや直営店舗を通じて、商品の魅力を直接お届けしています。 単に模倣品対策という視点だけではなく、リアルな環境の中でファンの方々と繋がり、公式ならではの商品の魅力をしっかり伝えていける場所をこれからも作っていきたいです」（BANDAI SPIRITS事業部担当者） 「当社は自社IPだけでなく、多くの外部パートナーから大切なIPをお借りしてビジネスを行っています。

IPとバンダイならではの技術・ブランド力を掛け合わせ、多様な商品を生み出してユーザーに楽しんでいただき、その価値を高めていくことこそが私たちの存在意義です。 パートナーの大切なIPを守り抜く『守りの対策』と同じくらい、優れた技術で世界を広げていく『攻めのモノづくり』のバランスを大切にし、世界中のファンへ安心・安全で高品質な本物の価値をお届けできるよう邁進してまいります」（BANDAI SPIRITS知財担当者） 今回の3社共同摘発の成功を一つの事例として、業界内での連携の輪は広がりを見せている。

企業の垣根を越えたタッグが強化されることで、日本発のIPの価値が守られ、世界中のファンが安心して楽しめる健全な市場づくりにつながっていく。