バンス副大統領、2028年大統領選出馬見送り検討 共和党の中間選挙惨敗受けて

2028年大統領選への出馬を検討するバンス副大統領が、共和党の中間選挙での大敗を受け出馬見送りを模索している。対イラン作戦への批判が原因で党再建が困難だと判断した背景を詳述。

米CNNテレビは13日、2028年大統領選の共和党予備選を巡り、JD Vance副大統領（42）が出馬を見送る方向で検討に入っていると報じた。この報道は、Vance氏が対イラン軍事作戦に伴う物価高騰が原因で、3日に実施された中間選挙で共和党が歴史的な惨敗を喫した事実に直面し、党内の再建が可能かどうか強い疑念を抱いているためだと伝えている。Vance氏に近い関係者たちの証言に基づいた情報として伝えられた。

Vance副大統領の迷いと対イラン作戦

Vance氏が2028年大統領選への立候補に踏み切れない最大の要因は、対イラン軍事作戦にあると報じられている。Vance氏は中間選挙の直後、自身のX（旧ツイッター）アカウントに「敗北の理由は戦争だ」と投稿したが、この投稿は党内のMAGA（米国を再び偉大に）派を中心とした支持層との亀裂を示すものとなった。Vance氏周辺の関係者は、仮にDonald Trump氏が対イラン問題を迅速に終結させられなければ、本選挙において共和党候補が勝つ見込みはほとんどないと考えている。この戦略的判断が、Vance氏の出馬意志を弱める決定打となった可能性が高い。

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MAGA派の分裂と共和党の危機

3日の中間選挙では、2024年大統領選でTrump氏を支持していた白人や中南米系（ヒスパニック）の有権者が共和党から離反した。この離反により、共和党は従来は強固な地盤とみなされていた州や選挙区で相次いで敗北を喫した。この結果、党内ではTrump氏率いるMAGA派と、それ以外の保守層との間に確執が生じている。Vance氏自身も、MAGA派を中心に構成される支持層からの信頼回復に、自身が直接先頭に立つべきかどうかについて深刻な迷いを抱えている状態にある。

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Trump氏との関係悪化と後継候補

党内の分裂は、Trump氏とVance氏の関係悪化という形でも現れている。後継候補として名前が上がることのあるVance氏に対して、Trump氏はいら立ちを感じており、両者の間に隙間風が吹いているとの指摘もある。8日に放送された米テレビ番組のインタビューにおいて、Trump氏は最終的に誰も支持しない可能性についても示唆しており、共和党の候補者選びをめぐる混乱は深まっている。この状況は、2028年に向けて共和党が統一された候補者を擁立できるかどうかという懸念を強めるものとなっている。

共和党の再建と今後の動向

Vance副大統領の出馬見送り検討は、共和党が直面している構造的な危機を浮き彫りにしている。対イラン作戦という外交・安全保障政策に対する党内の意見対立は、単なる政策論争を超えて、有権者の支持を左右する政治的リスクへと発展している。共和党は、中間選挙での敗北という痛手から立ち直り、次の大統領選で勝利するために必要な結束をどのように取り戻すかが最大の課題となった。Vance氏の動きが最終的にどうなるかは定かではないが、党内の分裂状態が続く限り、2028年大統領選に向けた共和党の戦略は不透明なままだと考えられる。