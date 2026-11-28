2028年の米大統領選に向け、共和党がバンス副大統領以外の候補者を探そうとしている。中間選挙以降、盛んに検討されるようになっている可能性のひとつが、現職または元職員の知事を擁立する案だ。

現時点で複数の元知事や現知事が、自身または知事仲間の出馬に含みを持たせている。 その議論からは、共和党が中間選挙での大敗を受け、バンス氏以外で調整する余地をどうとらえているかがうかがえる。 28年大統領選に意欲を示している共和党の元・現知事は少なくとも4人。

フロリダ州のデサンティス知事、ジョージア州のケンプ知事、アーカンソー州のハッカビー・サンダース知事、バージニア州のヤンキン元知事が挙げられる。 さらにあと2人、ユタ州のコックス知事とオクラホマ州のスティット知事は今年、28年大統領選の候補は知事が望ましいと発言し、バンス氏は眼中に置かない姿勢をほのめかした。 16年大統領選の共和党指名争いに立候補したウィスコンシン州のウォーカー元知事は、「首都ワシントンの人々が民主党か共和党かを問わずいら立っている雰囲気の中で、そこから距離を置く立場と物事を成し遂げる能力の組み合わせは魔法のダブルパンチのようなもの」と語った。

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同氏らは19日、スティット氏への攻撃に出た。 スティット氏は、トランプ政権の残り2年間で共和、民主両党の議員は移民改革に注力すべきだと発言。 これに対してバンス氏は、非正規移民を一定の基準で一斉に合法化する「アムネスティ（特赦）」をめざそうとすれば「倫理面でも選挙の面でも悲惨な結果を招く」と主張した。 スティット氏はバンス氏に向け、「知事を議論に参加させてくれたこと」への感謝を表明した。