マギー・ハッサン議員が提出した書簡により、バンス副大統領がベネズエラ産石油契約に関与した疑念について米上院委員会が公式調査に着手した経緯と、関係者の証言を詳述する。

米国上院 の専門委員会は、資源商社 ビトル が ベネズエラ産石油 の契約を獲得するプロセスにおいて、 J.D.バンス 米国副大統領が何らかの役割を果たしたかどうかを公式に調査していると発表した。この調査の動機となったのは、ロイター通信が入手した書簡の中で、民主党の マギー・ハッサン 上院議員がバンス氏宛てに送った内容から明らかになった。

ハッサン議員による公式書簡と調査要求

ニューハンプシャー州選出のハッサン議員は、バンス氏の事務所に対し、副大統領の地位を利用して多額の政治献金を行った人物が、ベネズエラ産石油に関する高収益の事業機会を得られるよう支援した可能性について、深刻な懸念を抱いていると明記した。この書簡において、ハッサン議員はバンス氏およびそのスタッフと、ビトルの代表者であるアディソン氏との間の通信記録など、複数の文書の提出を求めている。提出期限は12月14日までと指定されている。

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イエローストーンクラブでの秘密の会談

事情に詳しい関係者によれば、バンス氏とアディソン氏の面会は、25年12月にモンタナ州の超高級リゾート「イエローストーンクラブ」を訪れた際に行われた。ビトル側のアディソン氏は、当時同社のガソリントレーダーであり、ベネズエラ産原油の取引に関する専門知識はなかったと説明している。彼は26年に入るとビトルを退職したが、会談当時の状況を巡っては議論が続いている。

石油供給の迅速化に関する協議内容

会談の詳細について、関係者は両氏がベネズエラ情勢について協議したと証言している。バンス氏は、米国がベネズエラの石油供給を掌握した場合、その原油をどれほど迅速に販売できるのかに強い関心を示した。これに対しアディソン氏は、その実現を可能とする最適な企業はビトルであると説明したとされている。この発言が後の契約獲得に直結したのか、単なる議論の域を超えたものなのかは依然として不明である。

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飛行記録が示す物理的な接近

ハッサン議員は書簡の中で、バンス氏の事務所とアディソン氏が面会を否定している点に触れつつ、飛行記録に基づく対立する事実を指摘した。記録によれば、会談があったとされる日に、アディソン氏のプライベートジェットとバンス氏の政府専用機は、モンタナ州の同じ空港に駐機していた。この物理的な接近は、両者の接触があった可能性をさらに強める証拠として議論の対象となっている。

2027年新議会での委員会運営の影響

この調査は、ハッサン議員が2027年1月に新議会が発足する際に、上院国土安全保障・政府活動委員会の委員長に就任するタイミングと重なる。委員長としての立場を活用し、政府の透明性と公正な契約プロセスを確保するための重要な手順となる可能性がある。ビトルおよびアディソン氏からのコメントは現時点で得られておらず、双方の見解は依然として公開されていない。