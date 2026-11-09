バングラデシュ元首相ハシナ氏の旅券再発行要求拒否 帰国計画に暗雲

バングラデシュのハシナ元首相がインドから帰国するための新たな旅券と身分証明書の発給を当局に要請した。しかしコビル国務相はこれを直ちに拒否し、逃亡中の犯罪者としての扱いを表明したため、12月の帰国計画は依然として不透明な状態にある。

バングラデシュ の元首相ファジルールハク・ ハシナ 氏が、事実上の亡命先である インド から祖国へ戻るための準備として、新たな旅券と身分証明書の発給を政府に正式に要請した。ロイター通信が確認した書簡によると、 ハシナ 氏は9日にこの要請を行い、2024年に国外へ逃亡して以来初めて、帰国に向けた具体的な行動を起こしたことを示している。しかし、 バングラデシュ 政府はこれを直ちに拒否したため、 ハシナ 氏の帰国計画は依然として厳しい障害に直面している。

ハシナ氏による旅券再発行の公式要請

ハシナ氏の弁護士らがロンドン拠点の法律事務所マトリックス・チェンバーズを通じて、デリーにあるバングラデシュ高等弁務官事務所宛てに送った書簡では、ハシナ氏への新しい旅券および国民身分証明書（NID）の発給を求めている。この要請の背景には、暫定政権がハシナ氏の現有の旅券と身分証明書を無効化または取り消したという報じられた事実がある。弁護士側は、依頼人が合法的手段で国境を越え、司法手続きを受けるために必要な行政措置を講じるよう、関係当局に謹んで要請したと説明している。これはハシナ氏が帰国する際の法的基盤を確立しようとする重要な試みであった。

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コビル国務相による即座の拒否と「テロリスト」規定

ハシナ氏の要請に対し、バングラデシュ政府はあっさりと却下した。フマユン・コビル外務担当国務相は記者団に対し、同国が抱える明確な方針を表明した。コビル氏は、「テロリストに旅券は発給しない」と断言し、ハシナ氏を「逃亡中の犯罪者」と位置づけた。さらにコビル国務相は、インドとの間には犯罪人引き渡し条約が存在しており、すでにインドに対してハシナ氏の身柄引き渡しを求めていることも明らかにした。政府の立場として、ハシナ氏が帰国の手続きを進めることは許可されないという強い姿勢を示している。

学生主導蜂起への関与と死刑判決という法的懸念

ハシナ氏の帰国が政治的・法的に極めて敏感な問題となっている背景には、長期政権崩壊に至った経緯がある。バングラデシュでは2024年に学生主導の蜂起が発生し、その鎮圧過程で多数の死者が出た。これを受け、バングラデシュの戦争犯罪法廷は25年11月、ハシナ氏に対し弾圧を命じた罪などで本人不在のまま死刑判決を言い渡した。ハシナ氏は亡命先のインドからこれらの起訴内容を否定しており、判決に対する不服や法的議論は依然として続いている状態だ。この死刑判決が存在する以上、帰国すれば即時の逮捕と裁判への応召が避けられない状況にある。

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12月帰国計画とインドの対応に注目が集まる

ハシナ氏はロイター通信に対し、帰国して裁判所に出頭する計画であることを明言している。側近らは9日、各種手続きが完了した段階で具体的な帰国日を発表すると示唆しており、12月の帰国を計画していると伝えられている。しかし、政府による旅券拒否と身柄引き渡しの要求がある中で、この予定通りに事が運ぶ可能性は低い。インド外務省はコメントを控えているものの、今年4月には身柄引き渡しの要請を検討中であり、「新政権と建設的に関わり、二国間関係をさらに強化したい」と表明していた。インドの姿勢がハシナ氏の帰国成否を左右する最大の鍵となるだろう。

政党禁止と政治的緊張の長期化リスク

ハシナ氏が率いていた政党は現在、活動を禁止されており、バングラデシュ国内では新たな政治的・法的緊張が生じる可能性がある。ハシナ政権崩壊から2年以上が経過したが、社会の分断や過去の政争に関する議論は完全に決着しておらず、元首相の帰国が再び社会不安を喚起する要因となる懸念がある。国内外の報道機関や国際社会はこの事態を注視しており、ハシナ氏がどのような手段で帰国を果たすか、あるいは司法手続きがどのように進行するかが、バングラデシュの政治的安定に影響を与える重要な要素となっている。