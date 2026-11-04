バロンドールを巡る不審な賭け、25万ユーロが動きインサイダー取引の可能性

バロンドールの結果を巡り、関連アカウントで計25万ユーロの賭けが行われ約20万ユーロの利益が出たと報じられました。主催の『フランス・フットボール』は独自調査を始めています。

世界最高選手を決める『 バロンドール 』の結果を巡り、 予測市場 上の複数のアカウントで不審な賭けが行われていたことが明らかになりました。報道によると、これらのアカウントでは計25万ユーロが賭けられ、利益は約20万ユーロに上りました。賭けの動きは、 バロンドール を主催する『 フランス・フットボール 』が結果の確定前に警告を受けたことで表面化しています。

フランスの法執行機関の関係者は、賭けを行った人々が市場内でポジションをどのように管理していたかを踏まえ、インサイダー取引の可能性を示唆していると説明しています。現時点で、特定の個人が起訴されたという情報は示されていません。ここでは、報道で確認できた事実と関係者の立場を整理します。

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不審なアカウントの賭け方と資金の動き

報道機関『Upside』によると、問題のアカウントは10月1日から20日までの間に作成されていました。アカウントのうち7つは、他のどの市場でも賭けを行っていなかったとされています。

さらに6つのアカウントは、作成から15分以内に賭け金を投じていました。短時間で資金を投入する挙動は、事前に結果に関する情報を持っていた可能性を疑わせるものとして注目されています。ただし、これは報道による分析であり、違法行為が確定したわけではありません。

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『kraben006』というアカウントは、ハリー・ケインの優勝に賭けるポジションを37セントで購入し、67セントで売却していました。市場価格は、そのイベントが起きる確率の見積もりとして読まれることが多く、購入から売却までの値上がりが利益の源泉となりました。

同アカウントは、その資金を正確な順位を当てる市場に再投資していたと報じられています。そこにはラミン・ヤマルが3位になるかどうかを予測する選択肢も含まれていました。複数の市場を使い分けた資金の流れが、調査の焦点の一つになっています。

主催者とフランス警察の対応

『フランス・フットボール』は、結果が確定する前に賭けの不審な動きについて警告を受けていたとされています。同誌は発表後に独自の調査を開始し、賭博を担当するフランス警察の部門であるSCCJ（中央競馬・賭博サービス）に連絡しました。

SCCJは、競馬や賭博に関する法執行を担う組織です。今回の件では、主催者側の通報を受けて、賭博の管理と不正の有無を確認する立場にあるといえます。SCCJが具体的にどのような捜査を進めているかは、報道では詳しく示されていません。

『フランス・フットボール』は、バロンドールの受賞者は独立した形で決まると強調しました。同誌は、賭けの動きと投票の結果が直接結びつくものではないという立場を示しています。

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バロンドールの広報担当者は『The Athletic』に対し、公正性が『フランス・フットボール』にとって最優先事項であると述べました。広報担当者は、受賞者は独立した投票によって選ばれることを改めて伝えたいとしています。主催者の見解と、賭けの動きに関する法執行側の見方は、現段階では別々に示されている状況です。

賭けの不正疑惑が残す影響と今後の焦点

今回の件は、スポーツの賞を対象とした予測市場の透明性に関心を集めています。少額の参加者であっても、結果に近い情報を持つ関係者が利用すれば、市場の信頼を損なう恐れがあります。賞の権威を守るため、主催者と捜査機関の連携が重要になります。

今後の焦点は、SCCJが疑わしいアカウントの取引をどこまで調べるか、そして『フランス・フットボール』の独自調査でどのような結論が示されるかです。アカウント作成日と賭けのタイミングが、捜査の手がかりになると見られています。ただし、現時点で報道から確認できる公式な結論や処分の日程はありません。

ファンにとっては、受賞結果が独立した投票で決まるという主催者の説明が、評価の基準になります。賭けに関する疑惑が解明されるまで、受賞の公正性をどう説明するかが、主催者にとって大きな課題となります。