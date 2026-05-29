バログンとペピ、2026年ワールドカップの先発を争う

バログンとペピは2026年ワールドカップの先発を争うだろう。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は縦への突破力とダイナミズムを持つ選手を好む。その点でバログンは理想的なタイプだ。

一方、 バログン はビッグクラブでも周囲の期待やプレッシャーに耐えられる。 ヨーロッパでの経験が豊富だからだ。 とはいえ、2人とも非常に優れた選手だ。 あとはプレースタイル次第だろう。

ペピはフルハムへの移籍が噂されていたね？ そこを見ると、ラウル・ヒメネスのプレースタイルとペピのはとても似ている。 まるでフルハムがブライアン・マクブライドからクリント・デンプシーに交代したときのように、非常にスムーズな移行になると思う。 マクブライドはヘディングに秀でており、デンプシーはグラウンダーが得意だったが、両者とも総合力は高かった。

ペピとヒメネスも同様だ。 移籍の話題が出る前に、バログンとペピは2026年ワールドカップの先発を争うだろう。 マウリシオ・ポチェッティーノ監督ならどちらを選ぶかと問われたフリーデルは「私はバログンを選ぶ」と語った。 ポチェッティーノの過去の采配を考えると、彼は縦への突破力とダイナミズムを持つ選手を好む。

その点でバログンは理想的なタイプだ。 それでもペピも重要なオプションだ。 彼はペナルティエリアと空中戦に強く、途中出場に向いている。 グループステージでは暑さを考慮し、ローテーションがあるだろう。2人とも長いシーズンを終えたばかりだからだ。 パラグアイやオーストラリア戦では、ポチェッティーノが戦術を変える可能性もある





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