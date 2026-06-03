バレーボールVNL女子、日本がフランスに逆転勝ちで今季初戦を飾る

バレーボール・ネーションズリーグ（VNL）女子予選ラウンド第1週、日本代表が世界ランキング5位としてフランスに3対1で逆転勝利。佐藤淑乃が18得点の活躍を見せ、2大会ぶりの表彰台と49年ぶりの主要国際大会タイトル獲得への第一歩を刻んだ。

バレーボール ・ネーションズリーグ（ VNL ）女子予選ラウンド第1週の初戦がカナダ・ケベックシティで行われ、世界ランキング5位の日本が同13位の フランス に3対1（23-25、25-12、25-22、25-13）で逆転勝利を収めた。

日本は過去フランスに7戦全勝と相性の良さを見せていたが、第1セットを23-25で落としたものの、その後強力なサーブで流れを掴み、3セットを連取して勝負を決めた。 アウトサイドヒッターの佐藤淑乃は両チーム最多となる18得点を記録し、2本のブロックを含む活躍でチームを牽引。 試合後、佐藤は「1セット目から硬い部分があったが、チームでコミュニケーションを取ることを忘れず、いい雰囲気でプレーできた」と語り、笑顔を見せた。

日本はこれで今季初戦を飾り、2大会ぶりの表彰台と1977年ワールドカップ以来49年ぶりの主要国際大会タイトル獲得に向けて好スタートを切った。 次の第2戦は5日（同6日）に同じくケベックシティでウクライナ（同16位）と対戦する。 日本チームは「2戦目になるので、もう少し硬さが抜けていい雰囲気でプレーできる。 相手への準備をしっかりし、自分たちらしいバレーボールで勝ちたい」と意気込んでいる。

今回の勝利は、強化が進むフランスに対して日本が資金と戦術の面で優位に立ち、試合の流れを decisively 转为己用的戦いを示した。 serve の効果やブロックの連携が光り、特に第2セット以降は相手を12点に抑え込む圧倒的なディフェンスを見せつけた。 佐藤のバックアタックなど流れを引き寄せるプレーが随所に見られ、チーム全体の連携の良さが際立った。 今後のVNLでは、日本がこの調子を維持し、最終的な表彰台争いに加わることが期待される





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バレーボール VNL 日本代表 フランス 佐藤淑乃

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