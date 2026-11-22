バレンシアのアギーレ監督が67歳でラヨ・バリェカノとのアウェー戦勝利後、守備の重要性を強調。佐藤龍之介の出場機会不足も報じられ、移籍市場への影響が懸念される。

スペイン・ラ・リーガ第13節の試合で、 バレンシア の監督を務めるアギーレ氏（67歳）が、敵地 ラヨ・バリェカノ での勝利を重く受け止めた。彼は試合後、堅実な守備体制を「一つの芸術」と表現し、チームの戦術的選択に対する確固たる自信を示した。

アギーレ監督が強調する守備の芸術性

アギーレ監督は、攻撃的なサッカーだけが評価される現代 football において、防御面の重要性を再確認させた。彼は記者会見にて、守備と攻撃のバランスがプレーの質を決定づけると指摘した。もし両者の間に調和が崩れれば、チームのパフォーマンスは低下すると警告した。監督自身、スペインで16シーズンにわたり選手たちを指導し、ベストパフォーマンスを引き出す方法を追求してきた経験に基づき、この哲学的な見解を示した。

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具体的には、バレンシアがボールを保持できた時間が試合通算で約20分しかなかったと明かした。この数値だけを見れば、チームは極めて消極的、あるいは「超守備的」と非難される可能性が高い。しかし、アギーレ氏は、困難な状況下で守備に徹し、相手の攻撃を封じ込めることの難しさと価値を強調した。彼は、自らの指導歴の中で、特に守備に集中しなければならない困難な試合を数多く経験しており、そのような局面での堅実さが勝利への鍵となると語った。

バレンシア対ラヨ・バリェカノ戦の展開

21日にアウェーで開催されたこの試合は、バレンシアにとって容易ではない展開となった。試合開始直後からラヨ・バリェカノがボールを支配し、バレンシア陣地に押し込んだ。しかし、バレンシアのDFラインは崩れることなく、得点を許さない堅い守備で相手陣の攻勢を凌いだ。

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前半終了間際、劇的な逆転の芽が生まれる。ラヨ・バリェカノのハビ・ゲラ選手が蹴り込んだコーナーキックに対し、バレンシアのコペテ選手が的確な頭で合わせ、先制点を奪取した。この得点が試合の勝敗を分け、バレンシアはクリーンシートを達成して勝ち点3を獲得した。アギーレ監督は、この結果こそが彼の提唱する「バランスの重要性」を実証するものだと確信している。

熾烈なスペインリーグでの生存戦略

アギーレ監督は、スペインリーグの特性についても言及した。彼は、このリーグが非常に拮抗（きっこう）しており、多くのチーム間でわずかな差しかない激しい競争環境であると説明した。この競争の激しさが、勝利を勝ち取るためには守備の質が極めて重要である理由付けとなる。

監督は、チームが超守備的と見なされることを承知で、現実的な戦術選択を行ったと述べた。スペインリーグでは、攻撃的なサッカーを展開するチームでも、守備の隙を突かれれば敗退する。したがって、相手の攻撃をしのぎ切り、失点を回避することが、結果として勝ち点獲得につながるという実利的な判断を下していた。この考え方は、アギーレ監督の長年の指導経験に基づく現実主義的なアプローチである。

佐藤龍之介の出場機会不足と将来

試合の光景とは対照的に、MF佐藤龍之介選手の出場状況は深刻さを増している。佐藤選手は、今季2度目の国際Aマッチ期間中にU-21日本代表の一員として2試合に出場した後、このラヨ・バリェカノ戦に臨んだ。リーグ戦での復帰は2試合ぶりのベンチ入りであったが、結局再び出番が与えられず、ベンチに座るのみだった。

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佐藤選手にとって、ここ8試合連続でピッチに立つ機会がない状態が продолしされている。内訳は、7試合がベンチ入りしたが出場なし、1試合は招集外という状況である。この間、公式戦で実際にプレーしたのは、国王杯1回戦のタベルネス戦でのみとなっている。チーム内での競争激化や戦術的な理由から、若手選手の出場枠が制限されている実態が浮き彫りになった。

移籍市場での期限付き移籍の可能性

長期的な出場機会の欠如は、佐藤選手のカレンダーにおける将来計画に直接影響を及ぼしている。現在、今冬の移籍市場における期限付き移籍が濃厚視されている。バレンシアでの出場時間確保が難しい現状を踏まえ、試合経験を積むための他クラブへの貸出が決まる可能性が高まっている。

この展開は、アギーレ監督の指揮するバレンシア戦術における選手の位置づけが、佐藤選手にとって短期的な解決策を見出せない状況であることを示唆している。監督の言う「バランス」が取れるポジションを確保できず、出場機会を巡る競争に敗れ続けている佐藤選手にとって、新環境でのプレー機会が次なるステップとなるだろう。