バレンシアCFが得点力向上のためウクライナ代表FWドフビクを候補に上げている。同時にレギュラー争いが難しくなった佐藤悠己選手の放出が現実味を帯びている。

バレンシア CFは現在、降格圏の直前に位置するリーグ順位17位という厳しい状況打破を目指して、今冬の移籍市場において攻撃陣の強化に動く計画を立てている。同クラブが求めているのは、得点力を持つセンターフォワードと、サイド攻撃の選択肢を広げるウィングの2枚の補強だ。スペインのラジオ局の報道によれば、この補強ターゲットとして、ウクライナ代表で ボローニャ に在籍するFW アルテム・ドフビク の名前が具体例として挙がっている。

ドフビク獲得と既存選手放出の条件

ウクライナ代表FWアルテム・ドフビクは、ボローニャに対してローマからの期限付き移籍で在籍しており、過去にはスペインリーグの得点王を獲得した経験を持つ実力者だ。しかし、バレンシアが新たな戦力として彼を迎え入れるためには、既存の選手を放出して枠を増やす必要があるという壁が存在する。候補として名が上がっているのは、サディクやダンジュマの後塵を拝している状態のウーゴ・ドゥーロ、右サイドバックの3番手であるフルキエ、そして長期離脱中のカノスの3選手だ。

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バレンシアCFのアギーレ監督は、直近のラヨ・バリェカノ戦の前日会見において、チームから離れることに対する自身のスタンスを明確にした。監督は「佐藤が他のチームで出場機会を求めるのは良い考えだ」と発言し、チームを去る選択を容認する姿勢を示している。この発言は、バレンシアが攻撃陣の構図変更に踏み切る決断を下したことを示唆する重要な材料となっている。

佐藤悠己の移籍先交渉と条件

バレン西亚CFの佐藤悠己選手については、スペイン2部のクラブを移籍先の第一候補として希望しており、すでに具体的な交渉を行っているクラブがあることが確認されている。この件について同ラジオ局が伝えた詳細によると、佐藤選手の代理人側もまた、ドイツまたはオランダの2部リーグに所属するクラブへの期限付き移籍を検討しているという。これにより、佐藤選手の去就は単なる噂の段階を超え、具体的な手続きが進んでいる状況にあることがうかがえる。

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さらに懸念されるのは、出場機会を得ることが叶わなかった場合の契約上のペナルティだ。同ラジオ局は、契約書に違約金を科す条項が含まれる可能性があるとの情報を伝えている。これは、仮にバレンシアが佐藤選手を放出せず、彼がリーグ戦などでほとんど出場できない状態が続いた場合に、佐藤選手側が契約解除や金銭的解決を求めやすくなるリスクを示している。

出場停止が続く佐藤選手の現状

佐藤悠己選手の今シーズンの状況は、監督交代を境に劇的に変化した。シーズン開幕からスペインリーグで5試合連続で出場し、順調なスタートを切っていたが、コルベラン前監督が成績不振を理由に解任された以降、状況は一転した。その後のオスカル・サンチェス暫定監督の下では2試合、アギーレ新監督の下では6試合と、計8試合にわたりリーグ戦で出番がなかった。国王杯では6部タベルネスとの1回戦に出場したのみで、公式戦でのプレーは止まっている。

この8試合もの無得点・無出場という空白期間は、バレンシアの戦術的な選択肢から佐藤選手が外れていることを意味する。アギーレ監督が佐藤選手の他クラブでの活躍を認めた背景には、現在のロースター構成において彼の立ち位置が難しいという現実的な判断がある。選手側も長期の出場停止が続く中で、プロとしてのキャリアを維持するためには新しい環境を求めているのは自然な流れだ。

移籍市場の最終局面とクラブの方向性

バレンシアCFは、降格圏の17位という危機感を抱えつつも、チームの質を高めるための大胆な陣容変更を検討している。アルテム・ドフビクのような経験豊富なストライカーを獲得し、同時に出場機会に恵まれない若手や競争の激しいポジションの選手を手放す。これは短期的な結果を重視した経営判断と言える。佐藤悠己選手の移籍先がスペイン、ドイツ、またはオランダのどこに決定するかは、今冬の移籍市場の動向を占う重要な指標となる。

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最終的な決着は、契約条件や違約金条項の詳細な合意、そして移籍先のクラブが求める即戦力としてのレベルに佐藤選手が合致するかにかかっている。バレンシア側もアギーレ監督の下で新たな戦力を導入したいという意欲が高く、佐藤選手も新しい舞台でプレーしたいという希望が一致すれば、解決は早期に訪れる可能性がある。これからの数週間で、バレンシアCFの攻撃陣と佐藤選手の将来が決まる重要な時期に入っている。