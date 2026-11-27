監督がヘタフェ戦後の見解を述べ、次にエルチェ戦に集中する姿勢を示した。また、バルエラの成長とモルシオの貢献を高く評価し、明日の対戦での挨拶やチームへの影響について言及した。

「それはヘタフェ戦の後にすでに説明した。 今はエルチェのことを考えている。 彼らはホームで良い結果を出せていないが、しっかりと戦えるチームで、良い試合を見せてきたし、勝つことも引き分けることもできた。

我々は、相手にダメージを与えられると考える方向へ試合を導いていかなければならない」バレラについては「素晴らしいレベルのプレーを見せているし、大きく成長した。 自ら新たなポジションを切り開き、そこでプレーすることに慣れてきた。 勤勉でスピードのある選手で、我々は彼が若い頃から知っている。 ここを通っていった選手たちには、いつも最高の結果を願っている」と語った。

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モルシオについては、その能力とエルチェへの貢献にスポットを当て、こう述べた。