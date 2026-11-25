ニコロ・バレッラがインテルの若手ピオ・エスポジトを称賛。シュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、ラウタロ・マルティネスの復帰についても語った。

インテル にはラウタロ・マルティネスが復帰する。 バレッラがチームの個性と成功に欠かせないと考える存在だ。 シュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグの一戦を控え、主将が起用可能になったことは、心理面でも戦術面でも大きな後押しとなる。

バレッラはアルゼンチン人FWの不在中に代役が力を発揮したことを認めつつ、リーダーシップと国際舞台での実績を持つ主将は代えが利かない存在だとした。

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「ラウティは僕たちのキャプテンで、国際レベルで最も多くのタイトルを獲得している選手であり、チームにとってとても重要な存在だ。 ただ、サッカーでは回復するための時間が必要だし、彼に代わってプレーした選手たちも非常によくやってくれた。 彼が復帰した今、ピッチで彼を待てることを僕たちはとてもうれしく思っている」とバレッラは説明した。 現代のサッカーについて語るなかで、バレッラはレアル・マドリーのスター、ジュード・ベリンガムへの称賛を口にした。

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イタリア代表MFは、このイングランド人選手を対戦した中で最も万能な選手と評し、プレーのあらゆる局面に影響を与えられる能力を挙げた。 また、メディアでの注目度にかかわらず、欧州のほかの選手たちから常に学び、インテルの中盤で自身のプレーを磨こうとしていると明かした。

「今のサッカーでは、あらゆる選手のプレーを見るのが好きだ。 あまり称賛されていない選手も含め、誰からでも学べることがある。 今のお気に入りはおそらくベリンガムだ。 何でもできるし、万能な選手だからね。 対戦するとそれが分かる」とバレッラは語った。