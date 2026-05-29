青森県立美術館で初演されたバレエ「アレコ」が東京・品川のMoN Takanawaで再演。背景画を前にしたダンスが観客を魅了し、アートの精神が人々の想像力で受け継がれることを示した。

青森県立美術館で初演されたバレエ「アレコ」が、東京・品川のMoN Takanawaで再演され、観客を熱狂の渦に巻き込んだ。 初演時は シャガール の実物の絵を前に舞台が展開されたが、今回は背景画を用いた演出で、前回を超える熱量を生み出した。

アレコ役を務めたアレクサンドル・トルーシュは「バレエはこんなに自由に表現していいものなんだと気づかせてもらった」と語り、ゼンフィラ役の勅使河原綾乃は「背景画の前で踊ることで、何かが湧き出てくるようだ」とその一体感を強調した。 再演を企画した関係者は「各幕で背景画が変わることで、物語とダンス、音楽が一体になった風景が見たい」と述べ、実際の公演では第3幕の太陽のシーンでシャガールの絵が生きているかのような迫力が観客を魅了した。 NBAバレエ団のダンサーたちは、2024年の青森公演での経験を踏まえ、自由で情熱的な演技を披露。

特に大川さんの踊りと音楽の融合が、時空を超えた感動を呼び起こした。 本公演は、MoN Takanawaが掲げる「新しい技術で伝統を未来に繋ぐ」というテーマの一環として実現。80年前に初演された情熱的な舞台を現代のダンサーが再現することに、多くの観客が時の歪みを感じたという。 青森県立美術館との協力により、日本と西洋の文化が融合した本作は、アートの精神が人の意思と想像力によって受け継がれることを体現している。 来場者は「バレエの新たな可能性を見た」と口を揃え、再演の成功を祝した。

バレエ「アレコ」は、アレクサンドル・プーシキンの詩「ツィガン」に基づき、マルク・シャガールが背景画を手がけたことで知られる。1942年にニューヨークで初演されたこの作品は、自由を求めるジプシーの物語を描く。 今回の再演では、宝満直也の振付と演出により、古典的な枠組みを超えた革新的な表現が評価された。 公演は連日満員となり、終演後にはスタンディングオベーションが起こった。 関係者は「今後もこうした試みを続け、芸術の可能性を広げたい」と語った





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