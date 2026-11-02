バルデの完全移籍へバルセロナが動揺 4000万ユーロを目標に冬移籍市場で守備強化

バルセロナはセルジ・バルデの完全移籍を模索し、最低4000万ユーロの獲得を目指す。フリック監督のもと守備陣の再構築が進み、冬移籍市場での重要な一歩となる。

FC バルセロナ は、 冬の移籍市場 に向けて具体的な守備ラインの補強策をすでに動き始めている。この動きの中心には、シーズン後半戦にチームに新たな選択肢を提供するためのディフェンダー獲得がある。 ハンジ・フリック 監督とスポーツ部門は、専念できるセンターバック、あるいは複数の守備ポジションをこなせる汎用性の高いディフェンダーの獲得を強く望んでいる。スペインの報道機関『スポルト』の取材によると、クラブは左サイドバックの セルジ・バルデ 選手が来年1月にチームを離れることを妨げない方針であると明らかにした。

バルデの退団容認と売却戦略

ハンジ・フリック体制下において、バルデ選手の出場機会は減少傾向にある。シーズンを通じてチームを襲った負傷者続出の状況においても、彼は自身の役割拡大や出場機会増加につなげることができなかった。これを受け、バルセロナはバルデ選手の完全移籍による売却案を歓迎する姿勢を明確にしている。クラブ側は、選手の若さと現在の移籍市場における左サイドバックの需要を考慮し、売却によって最低でも4000万ユーロという対価を得ることを目標としている。これはクラブ財政と戦力構築の両面から重要な判断となる。

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イタリア勢の関心と交渉の難航

バルセロナは、バルデ選手の代理人であるジョルジェ・メンデス氏に対し、完全移籍が最も望ましい選択肢であることを伝えている。ただし、クラブ側がレンタル移籍を受け入れる可能性はゼロではない。その条件として、シーズン終了時に借り受け側クラブが選手を買い取る義務を負う条項が契約に含まれている場合に限って容認される。クラブは、バルデ選手本人が退団に同意するのを待っている状況である。選手の立場を早期に固めることが、今後の交渉を加速させ、冬の移籍市場におけるクラブ全体の計画を明確化することにつながると見ている。

イタリアでは、バルデ選手の獲得に関心を示すクラブとして、ユヴェントスとローマの名前が頻繁に浮上している。しかし、これら両クラブの動きはレンタル移籍を軸としたものである。バルセロナが求める金額での完全移籍オファーを提示する明確な用意がないことが、交渉を進める上での大きな障壁となっている。さらに、バルデ選手の高額な給与がイタリアのクラブにとって財政的な負担となる可能性もあるため、合意に至るまでには時間を要すると予想される。

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他クラブの動向とフリック監督の構想

イギリスでは、マンチェスター・ユナイテッドが左サイドバックのポジション問題の解決策を探している。ルーク・ショー選手とパトリック・ドルグ選手が抱える身体的な問題が背景にあり、チームとして補強の必要性を高めている。一方、チェルシーFCも、このポジションに起きた変化を受けて左サイドラインの補強を検討していると報じられている。これらの動向は、バルデ選手の市場価値が依然として高いことを示唆している。

バルセロナとしては、バルデ選手の移籍が成功し、新たなディフェンダー獲得に向けて動き出すための資金を確保することを期待している。この資金調達と戦力刷新は、フリック監督に最終ラインでのより幅広い選択肢を与えることになる。さらに、これによりジュール・クンデ選手を守備プロジェクトの重要な一員として残留させることにもつながると分析されている。冬の移籍市場におけるこれらの動きは、バルセロナの今後のシーズン戦略において極めて重要な意味を持つ。