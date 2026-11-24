フェルミン・ロペスの審判への抗議が一発退場となった事案に対し、エンバペ同様に抗議しても処分にならなかった事例との違いを指摘し、主審の過去の誤審も相まってバルセロナ側から厳格な適用への異議が唱えられている。

事の発端はバルセロナのベンチだった。 フェルミン・ロペス が第4審判に抗議したことで退場処分を受けたのだ。 退場の理由は激しいタックルやピッチ上での小競り合いではなく、審判団に向けた言葉であり、審判はそれを一発退場に値する侮辱とみなした。

アンダルシア出身の同選手は、怒り心頭のままピッチを後にした。 』によれば、バルセロナの怒りを爆発させた驚きの事実は、フェルミンと向き合って「ふざけるな」「俺をからかうな」と言ったのが、副審のアレハンドロ・クレメンテ・オルトゥーニョだったことだ。 この審判は以前、レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペから抗議を浴びせられた際には何の警告も与えず、むしろ穏やかに語りかけ、その言い分に理解を示していた。 ここで同紙は、スペインのあらゆる番組で繰り返されている疑問を投げかけた。

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なぜフェルミンは厳しく扱われ、エンバペは寛大に扱われるのか。 なぜバルセロナの選手はベンチから退場させられ、レアル・マドリーのストライカーは処分なしに抗議することが許されるのか。 問題はこの場面だけにとどまらない。

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同紙によれば、この試合の主審はヘルナンデス・ヘルナンデスで、バルセロナのファンにとっては良い思い出のない名前だ。2017年、ボールがレアル・ベティスのゴールラインを丸々1メートル越えていた正当なゴールを認めず、バルセロナがリーグタイトルを失う原因を作ったのと同じ審判であり、この判定はラ・リーガ史上最も有名な誤審の一つとして知られている。