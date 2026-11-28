ヴォイチェフ・シュチェスニーは6月の契約満了でバルセロナを退団する見通し。クラブはドミニク・リヴァコヴィッチを控えGKに据える準備を進めている。

』によると、 バルセロナ は6月に満了するシュチェスニーの契約を更新しないことを決めた。 クラブとポーランド人GKの双方が、今季終了をスペインでの在籍期間の自然な区切りと捉えている。

今季は出場機会がほとんどなく、複数のタイトルを獲得したベテランは身を引く用意ができている。 この退団計画が、夏の移籍市場でバルセロナがドミニク・リヴァコヴィッチを獲得した意外な動きの理由だ。 ジョアン・ガルシアがすでに正GKの座を固め、下部組織にも第3GKの有望な候補がいることから、当時は200万ユーロでの獲得を疑問視する声が多かった。 しかし、バルセロナはシュチェスニーの後任として31歳のリヴァコヴィッチを迎えていた。

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バルセロナの首脳陣は、リヴァコヴィッチが試合出場への差し迫った重圧を受けずに1シーズンかけて適応できるよう、夏の移籍を組み立てた。1年早く加入したことで、クロアチア代表GKは正式に控えを務める前に、舞台裏で戦術上の役割を学べる。 クラブの強化担当者は、比較的安価な200万ユーロの移籍金を、代表で実績のある選手をチームに加える低リスクの投資と捉えている。 長年クロアチア代表の正GKを務めてきたリヴァコヴィッチは、余計な問題を抱えず、自身の役割にも現実的な期待を持って加入した。