バルセロナに所属するアンソニー・ゴードンが、チャンピオンズリーグでクリスティアーノ・ロナウドが保持していた単一国アウェー戦での最多得点記録を更新した。詳細な試合結果と背景を解説。

バルセロナ に所属するイングランド代表のウィンガー、 アンソニー・ゴードン が、欧州最高峰のクラブ大会で歴史的な快挙を成し遂げた。彼は水曜日に行われた試合でチームの主力として活躍し、長年維持されてきたレジェンドの記録を書き換える結果となった。

ゴードンが更新した歴史的記録の核心

この度の活躍により、ゴードンはチャンピオンズリーグの歴史において、暦年の1年間に同じ国で行われたアウェー戦で6得点を挙げた世界初の選手となった。これは欧州屈指のタイトルにおいて極めて稀有な達成であり、彼の存在感を改めて世界に示すものとなった。

Also read OpenAIが57年来の数学の難問「行列乗算はどこまで効率化できるのか」に決着をつける論文を公開

それまでこの記録の最高値は5得点で、レアル・マドリーの元選手であるクリスティアーノ・ロナウドが2013年にトルコで記録したものが最高だった。さらに、2022年にはカリム・ベンゼマがイングランドで同様の5得点を達成していたが、ゴードンはこれらの名選手らを凌駕するパフォーマンスを見せた。

イングランド人選手としての新たな最高記録

同時に、ゴードンはイングランド人選手がチャンピオンズリーグで単一の国に対して挙げたアウェーゴール数の歴代最多記録も樹立した。これは彼の個人成績としてだけでなく、母国出身選手全体の記録としても新たなマイルストーンとなった。

Advertisement

昨季の大会では、当時の所属クラブであるニューカッスルの選手としてカラバフ戦でアゼルバイジャンでの4得点を記録していた。今回のサバフ戦での2得点を加えることで、彼は単一国での通算アウェー得点をさらに2つ積み重ねた。

移籍金6900万ポンドで獲得した理由

昨夏の移籍市場において、バルセロナはゴードンの獲得に踏み切り、6900万ポンドという高額な移籍金を支払った。当初、この大型補強に対して疑問視する声もクラブファンやメディアの間で上がっていた。

しかし、現在までに公式戦通算で5得点と5アシストを記録したことで、クラブが獲得に踏み切った理由が明確なものとなった。彼は今季、スペインでの印象的なデビューシーズンを実現し、急速にチーム内での地位を確立している。

アゼルバイジャンでの圧倒的な勝利と貢献

水曜日の夜、バルセロナはバクー・オリンピックスタジアムで開催された試合でサバフと対戦した。この試合でゴードンは2得点を挙げるなどの大活躍を見せ、チームは4-1で圧勝を収めた。

Advertisement

彼の献身的なプレーと得点力は、チームの勝利に直接的に貢献し、彼は自身のパフォーマンスに対してマン・オブ・ザマッチの称号を獲得した。昨夏に高額の移籍金で加入した彼は、その価値を証明する好機を逃さなかった。

イングランド代表のウィンガーとして欧州の舞台で活躍し続けるゴードンの今後のパフォーマンスは、バルセロナのシーズン終盤の行方を左右する重要な要素となる。