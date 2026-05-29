バルセロナ、左利きCBヒンカピエ獲得へ フリック監督の下、守備陣再編加速

バルセロナはハンス・フリック監督のもと、左利きのセンターバックとしてピエロ・ヒンカピエの獲得を目指している。しかし、アーセナルが買い取りオプションを有しており、移籍実現は困難が予想される。

バルセロナ は、ハンス・ フリック監督 の下、守備陣の再建を進めており、左利きのセンターバック獲得を最優先事項の一つとしている。 その中で、バイエル・レバークーゼンに所属するエクアドル代表DF ピエロ・ヒンカピエ が最有力候補に浮上した。

フリック監督は、ビルドアップの起点となる左利きのディフェンダーを強く求めており、ヒンカピエのプロフィールはその要求に完璧に合致する。24歳のヒンカピエは、ボール保持時の落ち着きと左サイドからの正確な配球能力を持ち、フリックの戦術に即戦力として貢献できると期待されている。 しかし、この獲得レースではアーセナルがすでに優位な立場にある。 昨夏、レバークーゼンから1年間のレンタルで加入したヒンカピエには、4500万ポンド（約87億円）の買い取りオプションが含まれており、アーセナルは個人条件でも合意済みだ。

さらに、レバークーゼンは移籍金の10％を受け取る条項も確保しており、アーセナルが完全移籍を決断すれば、バルセロナの介入余地は乏しくなる。 バルセロナはこれまでインテル・ミラノのアレッサンドロ・バストーニにも関心を示していたが、財政的な制約やクラブ間交渉の難航から断念。 より現実的な選択肢としてヒンカピエに照準を絞った。 だが、アーセナルの強固な立場を考えると、移籍実現には高い壁が立ちはだかる。

バルセロナは今夏、ニューカッスル・ユナイテッドのFWアンソニー・ゴードン獲得に7000万ユーロ（約112億円）を投じるなど、大型投資を行う用意がある。 しかし、アーセナルがヒンカピエの買い取りオプションを行使すれば、交渉相手はレバークーゼンからアーセナルに変わることになり、バルセロナはさらに厳しい条件を突き付けられる可能性が高い。 特に、アーセナルはプレミアリーグでの競争力を維持するためにヒンカピエを手放す意思は薄く、バルセロナが獲得するためには移籍金の大幅な上乗せが必要となる。

また、アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスも優先ターゲットに挙げられており、バルセロナの資金配分は複雑さを増している。 ヒンカピエ本人はエミレーツ・スタジアムでの5年契約に合意しているとされ、アーセナルでのプレーを強く望んでいるという。 このため、バルセロナのオファーを受け入れるかどうかは不透明だ。 フリック監督の構想には左利きのセンターバックが不可欠であり、バルセロナは代替案として他の選手もリストアップしているが、現時点ではヒンカピエが最優先である。

今後の移籍市場の動向次第では、バルセロナがヒンカピエ獲得に全力を注ぐ一方、アーセナルが強固な姿勢を崩さない限り、交渉は長期化する見通しだ。 バルセロナの財政状況も影響を与える要因であり、FFP（ファイナンシャル・フェアプレー）の制約の中で、いかに大型移籍を実現するかが問われている。 ヒンカピエの移籍は、今夏の移籍市場における最大の注目ポイントの一つとなるだろう。 今後、バルセロナとアーセナルの駆け引きが本格化し、両クラブの思惑が交錯する中で、ヒンカピエの去就が決まることになる





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バルセロナ ピエロ・ヒンカピエ 移籍 フリック監督 アーセナル

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