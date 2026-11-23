月曜日、ある報道により、ラシン・サンタンデールのスターであるモロッコ人のヤシル・ザビリが、スペインの別のビッグクラブへの移籍を望んでいることが明らかになった。

モロッコの若きスター、 ヤシル・ザビリ は、そのキャリアに類まれな章を書き加え続けている。 短期間のうちに、モロッコのピッチで将来を嘱望される逸材から、 ラ・リーガ の ラシン・サンタンデール で止まることを知らないゴールマシンへと変貌を遂げ、代表チームでも最も注目される新たなアタッカーの一人となった。

ヤシル・ザビリは2005年2月23日、モロッコのマラケシュで生まれた。 サッカーに情熱を注いで育ち、その後ムハンマド6世フットボールアカデミーに入団。 同アカデミーはモロッコ、そしてアフリカ大陸随一の育成機関とされ、ユセフ・エン=ネシリ、アゼディン・ウナヒ、ナイフ・アゲルド、アブデルカビル・アブカルといった世界的スターをモロッコ代表に輩出してきた。 アカデミーで数多くの才能がひしめく中、ザビリは確かな存在感を示し、モロッコのユニオン・トゥアルガの関係者の目に留まった。

Also read 「『バイオハザード』が持つゲームプレイとテンポの良さに、『サイレントヒル』が持つ物語の奥深さを融合させた」初代PS風サバイバルホラーFPS『VESSELS: Noiret Mansion』【開発者インタビュー】

同クラブと正式に契約を結び、2024年にプロとしてのキャリアをスタートさせた。 ザビリがユニオン・トゥアルガのトップチームで実力を証明するのに、長い時間はかからなかった。 出場初期の試合で3ゴール1アシストを記録すると、2024年8月にはポルトガルのファマリカンと4シーズンの契約を結び、ヨーロッパへと渡った。 ポルトガルでは、Bチームで6試合5ゴールと活躍し、首脳陣はすぐに彼をトップチームへ引き上げた。2025-2026シーズンにはプリメイラ・リーガでもゴールを重ね、欧州のビッグクラブがこぞって獲得に乗り出した。

Advertisement

最終的にフランスのスタッド・レンヌが2026年2月2日に正式契約を締結し、契約期間は2029年6月までとなっている。2025年チリW杯の国際舞台で、ザビリはU-20モロッコ代表の主軸を担った。2024年の北アフリカ選手権優勝に貢献したほか、2025年にエジプトで開催されたU-20アフリカネイションズカップでは準優勝を果たした。 ただし同大会では足首に大きなけがを負い、勝負どころの試合には出場できなかった。 しかし、真の栄光が訪れたのはチリで開催されたU-20ワールドカップ（2025年10月）だった。

ザビリはU-20モロッコ代表をけん引し、世界王者に輝くという歴史的快挙を成し遂げた。 グループステージではスペイン戦（2-0）、ブラジル戦（2-1）でゴールを決めて快進撃の口火を切ると、決勝のアルゼンチン戦（2-0）では2ゴールを挙げて勝利をもたらし、最高の形で大会を締めくくった。 さらに大会得点王（5ゴール）と、大会で2番目に優れた選手に贈られるシルバーボールの2冠に輝いた。 サッカーへの情熱は1990年に始まりました。