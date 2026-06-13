バルセロナ、劇的逆転で決勝進出 ハンドボール欧州チャンピオンズリーグ

バルセロナは28対28の同点で残り40秒の危機的状況から、集中力を高めて延長戦で9得点を挙げ、決勝進出を決めた。2020年の決勝敗退以来となる5度目の決勝出場を果たし、ベルリンと対戦する。シモン・ダール監督の奇策や守備の乱れなどドラマチックな展開を振り返る。

バルセロナ は、 ハンドボール 欧州チャンピオンズリーグ の準決勝で、デンマークのキールとの対戦において、28対28の同点で残り40秒という敗退寸前の状況から、劇的な逆転を果たし、 決勝進出 を決めた。

試合終了間際の重大な場面で、バルセロナはボールを失い、ウイングのニサンがデンマークゴールへ向かって突進する。 過去2度の決勝でバルセロナに敗北しているアルボルグにとって、歴史を覆す絶好の機会が訪れたが、長い攻撃の末、両チームがタイムアウトを取った後、デンマーク選手が決定的なシュートを外したことで、試合は延長戦へと突入した。 この場面を境に、試合の流れは一変した。 バルセロナは試合の大半を支配し、後半に4連続得点を奪うなど、リードを広げる場面も見られた。

デンマーク人監督シモン・ダールは、ゴールキーパーをベンチに下げ、7人で攻撃する奇策に打って出た。 この賭けは一時的に成功し、試合は振り出しに戻ったが、バルセロナが突き放すのことを防ぐ結果となった。 さらに、バルセロナはターンオーバーが多く、守備が甘くなって危険なカウンターを許す場面もあった。 集中力が落ちる中、キーパーのニールセンが好セーブを連発したものの、デンマークの連続攻撃をすべて止めることはできず、最大のドラマを呼び込む展開となった。

延長戦では、疲労をものともしないバルセロナの集中力が光り、10分間に9得点を挙げる猛攻を見せた。 この結果、明日日曜午後6時に行われる決勝でベルリンと対戦することが決定した。 バルセロナにとって、これは2020年の決勝でキールに敗れて以来、5度目の決勝進出となる。 過去の敗北を乗り越え、今度は欧州制覇を目指す戦いに臨む。

劇的な逆転劇と延長戦での圧倒的な攻撃力で、チームは大きな自信を得て、ベルリンでの最終決戦に挑むことになる





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ハンドボール 欧州チャンピオンズリーグ バルセロナ シモン・ダール 逆転勝利 決勝進出 ベルリン 延長戦

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