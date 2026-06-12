バルセロナとアーセナル、ニューカッスルの選手がイングランド代表を襲撃する

バルセロナの選手がイングランド代表を襲撃する。彼らはニューカッスルの攻撃的なスタイルに合っていたが、バルセロナの気候が試合に影響する。アーセナルやリヴァプールは彼らを留めるべきだったかもしれない。

彼は アーセナル 行きが噂されていた。 左サイドの定位置を確保する選手がチームにいないからだ。 マルティネッリや他の選手もいるが、誰もポジションを確固たるものにできていない。 右はサカが務めているだろう。

今回の移籍は突然だった。 バルセロナとの2試合で何かを印象付けたのかは不明だ。 ヤマルとゴードンの両翼は有望に見えるが、結果は未知数だ。 彼はニューカッスルで良い働きをした。

私は彼がセンターフォワードで最も輝いたと思う。 彼のスピードと動きはニューカッスルの攻撃的なスタイルに合っていた。 バルセロナも似たスタイルだが、気候が試合に大きく影響する。 ただし、バルセロナが彼を9番として使えると判断したかは疑問だ。

ロベルト・レヴァンドフスキが退団し、選択肢が限られていたのは確かだからだ。 この移籍が「コストパフォーマンスに優れる」かどうかは、バルセロナでヤマルらと組むゴードンの活躍次第だ。 彼は、厳しい舞台で輝く資質を備えている。 もし彼がその才能をバルサで花開かせれば、アーセナルやリヴァプールは、現在2026年W杯代表活動中のこのイングランド代表を、彼が名を上げたこのリーグに留めるためになぜもっと引き留めなかったのかと後悔するかもしれない





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