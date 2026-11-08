バルセロナがアトレティコ・マドリードを2-1で破り首位争いで重要勝利

ラ・リーガ第10節でバルセロナはアトレティコ・マドリードに2-1で勝利し、フェルミン・ロペスの2ゴールが決勝点となった。ハンジ・フリック率いるバルセロナは雪辱を果たし、首位争いで貴重な勝ち点3を手に入れた。

バルセロナ は ラ・リーガ 第10節の激戦で、 アトレティコ・マドリード を2-1で破って貴重な勝利を収めた。この試合は両陣営にとって首位争いに直結する重要な一戦となり、 バルセロナ は1点ビハインドの状況から フェルミン・ロペス の2ゴールで逆転劇を演じた。結果として、 バルセロナ は順位表のトップ争いにおいて重要な勝ち点3を確保することに成功した。

雪辱の対戦と両監督の布陣

バルセロナは昨シーズン、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイの二大タイトルでアトレティコ・マドリードによって敗退に追い込まれており、今回の対戦で雪辱を期して臨んだ。これに対し、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、コケ、バリオス、バエナ、フリアン・アルバレスを擁する布陣を選択した。バルセロナのハンジ・フリック監督は、負傷欠場となるロドリの穴を埋めるためにマルク・ベルナルを起用し、前線にはラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ゴードンを配置した。

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前半の攻防とポストに泣いた危機

アトレティコ・マドリードは激しい攻撃的なプレッシングで試合の前半を開始し、フリアン・アルバレスが早々に先制点を挙げるかと思わせた。6分には抜け出したアルバレスをファン・ガルシアが立ちはだけたが、その後のコーナーキックからプベルのヘディングシュートがポストに直撃し、バルセロナは辛くも失点を免れた。一方、ホームのバルセロナも8分、ペドリのシュートがクロスバーを叩くなど得点機会を掴んだが、得点には至らなかった。

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ハーフタイム後の変革と中盤支配

後半開始とともに、フレンキー・デ・ヨングがブライアン・ファリーニャスと交代で投入されると、状況が一変した。バルセロナは中盤の支配力を高め、ボール保持と攻撃の組み立てにおいてより整理された試合運びを見せた。アトレティコ・マドリードもカタルーニャの守備陣の裏のスペースを突く機会を探り続けたが、55分にはアルバレスが落ちるシュートを放って再びチームをリードさせるチャンスを作った。しかし、ボールはポストのわずかに外を通過し、得点ならずスコアは0-1のままだった。

ロペスの2ゴールでバルセロナが逆転

試合を決定的な一撃は再びフェルミン・ロペスがもたらした。67分、ラミン・ヤマルとの連携プレーからヤマルが正確なパスを中盤のロペスへ送ると、ロペスはペナルティエリア内へ侵入し、オブラクのゴールへ正確にシュートを決めた。これが自身2点目となり、バルセロナに2-1のリードをもたらした。この逆転ゴールにより、バルセロナは首位争いにおいて重要な勝ち点3を手にすることに成功した。