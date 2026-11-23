バルセロナに所属するザビリ選手が第13節レアル・ソシエダ戦で2得点を挙げ、通算11得点としピチーチ賞争いで3位につけた。デビューシーズンでの劇的な得点ペースとチームへの貢献について詳述。

バルセロナ に所属するモロッコ人ストライカー、 ザビリ が卓越した得点力を見せつけ、リーグ得点ランキング上位に定着している。同選手はデビューシーズンにおいて劇的なペースでゴールを量産し、サポーターやメディアから熱狂的な支持を集めている状況だ。

11得点でピチーチ賞争い3位に浮上

ザビリは第3節のエルチェ戦において、デビューゴールを含むハットトリックを達成。その後も得点力衰えることなく、22日の第13節レアル・ソシエダ戦では単独で2得点（1試合2ゴール）を決めた。この活躍により、彼のシーズン通算得点数は11得点となり、ペナルティキックを含まない状態で2桁得点に乗せた。

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この数字は、現在のスペイン・リーグにおける「ピチーチ」（得点王）争いにおいて、ハフィーニャが15得点、キリアン・エンバペが13得点を記録している中、ザビリが3位にランクインしていることを意味する。デビューシーズンという不安定な環境においても、トップクラスの実績を樹立している。

歴史的記録並ぶ驚異的な得点ペース

ザビリの現在の得点ペースは、クリスティアーノ・ロナウド、ズラタン・イブラヒモヴィッチ、ジュード・ベリンガムらといった世界屈指の名選手たちが残した記録と比較され、同等の凄まじさがあると指摘されている。これほど短期間でこれだけの得点を挙げた事例は稀であり、その才能の片鱗を世界が認識している。

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特に注目すべきは、ザビリがゴールを決めた試合が合計7回あったという事実である。その内のバルセロナ戦（●2－7）を除く6試合において、彼が得点を上げた試合ではすべて勝ち点を獲得している。これは彼が単に得点するだけでなく、チームの勝利に不可欠な役割を果たしていることを裏付ける明確な証拠だ。

メディアが絶賛するチームへの貢献度

スペインのラジオ局マルカが放送する番組『Marcador』では、ジャーナリストのカルロス・ポズエロ氏がザビリの活躍を高く評価している。ポズエロ氏は「今のうちに、このシーズンを楽しんでおいたほうがいい。すぐにどこかのクラブに引き抜かれてしまうだろうからね」と述べ、その即効性ある市場価値を危惧しつつ称賛した。

さらにポズエロ氏は「この数字を見てくれ……とんでもない才能だよ」と感嘆し、単なるスコアボード上の数字だけでなく「チームにとって重要なゴールを決め、勝ち点を積み上げている」と、試合展開における彼の決定的な貢献度を具体的に指摘している。この評価は、ザビリが単なる得点者ではなく、勝利の立役者であることを示している。

目標を凌駕した覚悟と今後の展望

3－2の勝利で飾ったレアル・ソシエダ戦後、ザビリはインタビューに応じ、自身の心境と抱負を語った。加入会見時に彼が掲げていた目標は「シーズン10得点」だったが、シーズン日程のわずか三分の一の時点で既にこの記録をクリアしたことになる。

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モロッコ人ストライカーは「2ゴールを決められたこと、そして強豪相手に勝利できたことをとても嬉しく思う。2ゴールして勝つというのは最高だね」と勝利への喜びを表しつつ、「もちろん、11ゴール以上を記録できるよう頑張るよ」と新たな決意を表明した。すでに目標を超えたパフォーマンスを継続する覚悟を示し、今季后半戦でのさらなる活躍が期待されている。