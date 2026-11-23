グティ氏がラフィーニャのPK選択を支持するも批判が集まった中、バルセロナはジェラール・マルティンやフェルミン・ロペスの得点により2-1で勝ったレアル・マドリーを逆転し、勝ち点36でリーグ首位を維持した。

関連記事：ムバッペの呪いがヤマルを襲う 歴史的な悪記録、代償を払うのはラフィーニャ 元 レアル・マドリー のスターは、試合の状況からしてリスクを冒したりキッカーの役割を分け合ったりする余裕はなかったと強調した。

バルセロナは別の選手にPKを任せられるほど安全なリードを奪っていたわけではなく、むしろ2点を追いかけ、反撃のためにあらゆるチャンスを生かす必要があった。 だからこそ、ラフィーニャが理にかなった選択だったとグティは考えている。 グティは、ラフィーニャのPKの数字を考えればフリックの判断にはなおさら疑問が残ると改めて強調し、「ラフィーニャはPKを最も得意とする選手の一人だ。 もし彼が1本でも外していたなら、そういう話もできただろう。

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だが彼の成功率は90%を超えているし、チームは0-2で負けているんだ」と語った。 PKを巡ってフリックに批判が集まったものの、バルセロナは後半に力強い反撃を見せた。 ジェラール・マルティンとフェルミン・ロペスがゴールを決め、さらにパウ・ナバーロのオウンゴールも加わり、カタルーニャのチームは3-2で勝利を手にした。 これでバルセロナは勝ち点36でラ・リーガ首位を守り、土曜日にセルタ・ビーゴに2-1で辛勝したライバルのレアル・マドリーとの差を3ポイントに保っている。