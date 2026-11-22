ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、スポティファイ・カンプ・ノウで行われたラ・リーガのビジャレアル戦で、前半0-2の劣勢から後半に3-2と逆転勝利を収めた。ペドリやラミン・ヤマルの活躍もあり、圧倒的な支配力で首位の座を保った。

バルセロナ は悲惨な前半を乗り越え、スポティファイ・カンプ・ノウで ビジャレアル に3-2で勝利した。 前半を0-2で折り返した ハンジ・フリック 監督のチームは、後半に見事な戦術的対応を見せ、 ラ・リーガ 首位を守った。

バルセロナはカンプ・ノウで驚異的な精神力を示し、2点差をひっくり返して統率の取れたビジャレアルを3-2で下した。 ハンジ・フリック監督にとって前半は戦術面で悪夢のような展開となり、バルセロナは開始7分までに0-2とリードを許した。 ビジャレアルは縦方向のスペースを容赦なく突き、タジョン・ブキャナンとトル・オルワセイが立て続けに得点。 バルセロナの高い位置に敷いた守備ラインは不意を突かれた。

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バルセロナはボール保持率70％と主導権を握ったものの、前半のうちにビジャレアルの引いた守備を崩すための、アタッキングサードでの突破力を欠いた。 後半、バルセロナがビルドアップの形を調整すると、試合の様相は一変した。57分にはペドリがつくったチャンスをジェラール・マルティンが決めて反撃の口火を切り、その直後にはラミン・ヤマルの好プレーからフェルミン・ロペスが同点弾を挙げた。 圧力をかけ続けた結果、ビジャレアルの守備は崩れ、67分にはパウ・ナバーロのオウンゴールが生まれた。

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ビジャレアルは終盤に退場者も出したが、その時点ですでに勝負は決していた。 バルセロナは計30本のシュートを放ち、期待得点（xG）3.27を記録する圧倒的な反撃を見せた。 序盤は高い守備ラインの背後を突かれ、GKにとって難しい午後となった。 開始7分間に立て続けに許した2失点には対応の余地がほとんどなかったが、ビジャレアルの枠内シュート2本はいずれもゴールとなり、セーブ数は0だった。

立ち上がりはオルワセイの機動力に苦しんだが、バルセロナが主導権を握るにつれて調子を上げた。 後半は攻守の切り替わりへの対応が改善し、リードを守るため84分にジュール・クンデと交代した。