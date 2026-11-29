バルセロナはデポルティーボ・ラ・コルーニャに5ゴールの大勝を収め、ラ・リーガ首位を維持した。レアル・マドリーがアラベスに失点した隙をつき、アトレティコ・マドリーとの差を5ポイントに広げた。フリック率いるバルセロナは新たな記録を樹立し、優勝争いでリードを広げた。一方、デポルティーボは勝点停滞で13位に低迷し、直近9試合でわずか1勝にとどまっている。

バルセロナ 、 レアル・マドリー のつまずきを突いて差を広げる チームとしても、 デポルティーボ・ラ・コルーニャ への大勝は バルセロナ にとって絶好のタイミングだった。 レアル・マドリー がアラベス相手に取りこぼしたことを生かして ラ・リーガ 首位の座を固め、優勝争いのライバルたちに新たな打撃を与えた。

この勝利で勝ち点を伸ばしたカタルーニャのクラブは首位を守り、アトレティコ・マドリーとの差を5ポイントに広げた。 両チームは水曜日に注目の直接対決を控えており、首位の座をさらに盤石にしたいフリック率いるチームの野心にとって、重要な試金石となる。 一方、デポルティーボ・ラ・コルーニャの苦境は深まった。 勝ち点を伸ばせず13位に停滞しており、ラ・リーガ直近9試合でわずか1勝しか挙げられていない。

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望んでいた結果からは遠ざかる一方だ。 新たな5ゴール大勝と歴史的記録の単独保持によって、フリックはバルセロナでの地位を固め続けている。 ラ・リーガの記録において忘れがたい足跡を残した名将たちを上回った今、次なる課題は、この驚異的なスタートをタイトルへと結びつけ、カタルーニャのクラブをスペインと欧州サッカーの頂点に返り咲かせることだ。