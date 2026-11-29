バルセロナがデポルティーボ・ラ・コルーニャを5-1で破り、ラ・リーガ第14節で首位奪還を果たした。レアル・マドリードの敗戦も追い風となり、優勝争いで主導権を明確に握った。

バルセロナ は、日曜日に実施された ラ・リーガ 第14節で デポルティーボ ・ラ・コルーニャを5-1という大差で撃破し、優勝争いで確固たる主導権を握り直した。 ハンジ・フリック 監督率いるカタルーニャの名門は、攻撃陣が際立った輝きを放ち、試合開始直後から敵地で圧倒的なパフォーマンスを見せた。

この勝利の背景には、主要ライバルであるレアル・マドリードがアラベスに敗れ、足踏みしていたという有利な状況がある。バルセロナはこの隙を突いて首位の座を確保し、追走するライバルチームとの差を広げることに成功した。ラ・リーガ第14節において、ホームチームの不意を突く理想的な立ち上がりを見せたバルセロナは、序盤から攻勢を強めた。

Also read 19万円台で買える最新CPU搭載＝14型960gの軽量AIノート PC「Acer Swift Air 14」発表!!

序盤の爆発的攻勢とヤマルのゴール

試合開始からわずか90秒足らずで、バルセロナは先制点を挙げた。ラミン・ヤマルがペドリとの正確なパス交換から始まった組織的な攻撃で抜け出し、グラウンダーのクロスをダニ・オルモが巧みにスルーパスに変換。これがデポルティーボのゴールキーパーを欺き、そのままネットを揺らした。

バルセロナはすぐに再びリードを広げた。試合開始から20分が経過した時点で、左サイドからのゴードンのクロスに対し、ダニ・オルモが飛び込んでヘディングでゴールに突き刺した。この得点により、カタルーニャの名門は2-1とリードして前半を折り返した。このペースで試合を運べば、勝利は目前であると見る者が多かった。

Advertisement

後半も支配しヤマルとラフィーニャが活躍

後半に入ると、バルセロナは試合の主導権を完全に握り、その後も攻撃的なプレイで相手に余裕を与えなかった。50分、ラミン・ヤマルが放った正確なクロスをファーサイドでフリーになっていたラフィーニャが合わせ、チームの3点目を奪取。これにより、バルセロナは試合に余裕のあるリードをもたらし、戦術的な優位性をさらに高めた。

ボール支配率とチャンス創出の面でカタルーニャ勢の優位が続くなか、デポルティーボは試合に引き戻すのがいっそう難しい状況に追い込まれた。ホームチームは点差を縮めようと試みたが、より多くの脅威を生み出していたのは明確にバルセロナだった。ラフィーニャは自身2点目となるチーム4点目を決め、その後もカタルーニャ勢は最後まで圧力をかけ続けた。

レアル・マドリードの敗退と首位争いの転換

一方、レアル・マドリードはアラベスとの対戦で敗退し、優勝争いでの主導権を手放す結果となった。この敗戦は、バルセロナにとって首位奪還の追い風となった。レアル・マドリードが失点を喫したことで、バルセロナは勝ち点を稼ぐことができたのではなく、直接のライバルがポイントを防衛できなかったことで相対的な順位を上げた形だ。

ハンジ・フリック監督の指揮下で、バルセロナは攻撃の多様性と精度においてレアル・マドリードをしのぐ力を見せつけた。83分、クンデからゴードンへのパスがデポルティーボの守備陣に当たり跳ね返ったボールを拾ったラフィーニャがゴールを決めたのは、その攻撃の深さと持久力の表れであった。

Advertisement

次の展開と選手たちの評価

この勝利により、バルセロナはラ・リーガ首位の座を確実にし、その後の展開で大きなアドバンテージを得た。ラミン・ヤマルは2得点1アシストの活躍で、若くしてチームの攻撃を牽引する存在であることを証明した。ダニ・オルモも2得点に関与し、中盤の創造性を示した。

デポルティーボ・ラ・コルーニャは、序盤の失点から立て直せず、最終的に5-1で敗れた。バルセロナは相手に対して体勢を立て直す機会も、スコアを脅かす本当のチャンスも一切与えなかった。これにより、カタルーニャ勢の圧倒的な実力差が浮き彫りとなった。次の試合でも、この調子を維持できるかが次の課題となる。