バルセロナのハンジ・フリック監督が、ビジャレアル戦での審判団の扱いに強い不満を表明。フェルミン・ロペスの退場や主審の判断について記者会見で批判し、試合の展開と守備の課題についても言及した。

FC バルセロナ の ハンジ・フリック 監督は、日曜日に行われたラ・リーガの ビジャレアル CF戦で、審判団に対する強い不満を露にした。 バルセロナ は3対2で辛勝し、2点差からの劇的な逆転勝利を収めたものの、フリック監督はタッチライン際で自身のスタッフへの対応に憤りを隠さなかった。この勝利はスコアボード上の結果ではあるが、指導者の感情面では大きな波乱を伴う試合となった。

審判団の扱いと退場処分への反発

ハンジ・フリック監督は、試合中の判定や審判団の行動に対し、明確な批判を投げかけた。特に問題視されたのは、第4審判の対応と、控え選手であるフェルミン・ロペスへの退場処分である。フリック監督は自身も抗議行動によってイエローカードを受けないよう注意を払っていたが、ベンチからの指示や言動が厳しく監視されていたと感じていた。

Also read 水卜麻美が夫婦不仲説を否定、一人旅の極意と日常を明かす

試合開始から74分が経過した時点、控え席にいたMFフェルミン・ロペスが退場処分となった。主審であるエルナンデス・エルナンデス氏による試合後の報告書によると、ロペス選手は第4審判に近づき、「ふざけるな！」と繰り返し大声で抗議したため、レッドカードを示されたという。ロペス選手はレッドカードを示される前、すでにトンネルへ向かっていた reportedly 状態であった。

ハンジ・フリック監督は試合後の記者会見で、第4審判がピッチ上のプレーではなく、自らのチームのベンチばかりを見ていたと指摘した。審判団から何らの説明や理由説明がなかったことに困惑を示し、試合の進行について単に質問しただけで警告を受けた経緯を明かした。監督は、第4審判の主審をサポートすべき役割を全うしていなかったと強く主張した。

Advertisement

主審への不信感と過去の評判

ハンジ・フリック監督は、この日の試合を通じてバルセロナのベンチとエルナンデス・エルナンデス主審の間で緊張が高まっていたことを認めた。監督は、審判団の過去の対応や評判を事前に知っており、ある程度の予想はしていたと語る。しかし、実際の展開で不満が募る状況に陥ったことを認めつつ、異なる結果だった場合は沈黙していた可能性にも言及した。

「今日は誰が主審か分かっていたし、こうなることは予想していた」とフリック監督は語った。審判全般への満足度は低いものの、特に主審への満足度はさらに低いとの見解を示した。副審と第4審判がバルセロナの動きを非常に気にかけ、他のアプローチが可能だったはずだと指摘した。監督は、審判団が説明を求めてくれたら、対話で解決していた可能性があると強調した。

守備の隙と逆転劇の詳細

審判問題とは別に、ハンジ・フリック監督はチームの守備における深刻な課題にも言及した。バルセロナは、ティエルノ・バリーとタニ・オルワセイの得点により、開始7分以内に2失点を喫するという最悪の立ち上がりとなった。この現象は、リーグ戦において1981年11月のレアル・サラゴサ戦以来の記録である。監督は「最初の2プレーで相手に先行された。1点目は明らかに我々のミスで、そこから直接得点を決められた」と振り返った。

一方、選手たちが逆境にどう対応したかについては、フリック監督は高い評価を下した。選手たちはハーフタイム前に態勢を立て直す強さを見せ、2点差を追いつくための精神的な回復力を示した。監督は、試合を通じてチームが闘争心を失わず、最終的に勝利へ導いた過程を称賛した。審判への不満は残るものの、チームの粘り強さは肯定された。

Advertisement

PK機会と今後の展望

バルセロナは試合中、より早い段階で反撃を容易にできるPKの機会を逃した。この失点は、フリック監督の視点ではチームのパフォーマンスをさらに高めるべき部分であった。しかし、それでも選手たちがハーフタイムまでにゲームのコントロールを取り戻そうとした姿勢は、監督の期待に応えるものだった。今後の試合では、守備時の集中力と審判とのコミュニケーションの重要性が課題として浮上している。3対2の勝利は確実なものだが、指導者の不安は拭い去れていない状況が続く。