バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、日曜夜に行われるラ・リーガ第13節ビジャレアル戦のスターティングメンバーを発表した。首位の座を守る戦いを続けるカタルーニャのクラブにとって、大きな意味を持つ一戦となる。

FW：ラミン・ヤマル、ハフィーニャ、カリム・アデイェミベンチ：ヴォイチェフ・シュチェスニー、ドミニク・リヴァコヴィッチ、パウ・クバルシ、アレックス・カンポス、ジュール・クンデ、アレハンドロ・バルデ、ブライアン・ファリーニャス、ガビ、ダニ・オルモ、アンソニー・ゴードン、ガブリエウ・ジェズスこの一戦は、 バルセロナ にとって重要なタイミングで迎えることになる。

バルセロナは12試合を終えて11勝1敗の勝ち点33でラ・リーガ首位に立っており、48得点、13失点を記録している。 カタルーニャのクラブは、2位レアル・マドリーと勝ち点で並んでいるが、レアル・マドリーは1試合多く消化している。 そのため、ビジャレアルに勝利すれば、タイトル争いで3ポイント差を取り戻す大きなチャンスとなる。 バルセロナはインターナショナルブレイク前の最終戦で、アウェイでアトレティコ・マドリーに2-1と価値ある勝利を収めた。

Also read OrcaRouter、インターネット技術者が一堂に会する技術イベント「Internet Week 2026」に協賛・出展

フェルミン・ロペスの2ゴールで公式戦3連勝を飾り、今季の好調なスタートを維持している。 数字を見ると、両チームの得点力には大きな差がある。 バルセロナがここまで48ゴールを挙げているのに対し、ビジャレアルは17ゴール。 アウェイチームの守備陣は、カタルーニャのクラブの強力な攻撃陣を前に厳しい試練を迎えることになる。

Advertisement

フリックにとって、この試合の重要性はさらに増している。 過密日程を前にした一戦であり、バルセロナは27日間で9試合を戦う予定だ。 今後に向けて、勝利を収めることと選手たちのコンディションを維持することが、首脳陣にとって最も重要な目標となる。