バルセロナCFFがマドリードCFFを5-1で撃破しリーグ優勝に迫る

バルセロナCFFはマドリードCFFを5-1で破り、リーグ戦での主導権を強化しました。ペレ・ロメウ監督の下、歴史的500試合出場を記録したマルタ・トレホンの活躍も目立ちました。次節ではレアル・マドリードとの差を拡大し、アーセナルとの欧州戦へ向けて精神的な自信を得ました。

バルセロナCFF は、明確な攻撃的プレッシャーで試合を開始し、 マドリードCFF に対して圧倒的な優位性を示しました。この試合で バルセロナCFF は5-1という大きなスコア差をつけ、ホームでの勝利を収めました。この結果により、 バルセロナCFF はスペインリーグにおける強豪としての地位をさらに確固たるものにし、勝ち点でのリードを広げることに成功しました。

前半で2点差をつけ主導権を握る

試合開始直後、バルセロナCFFは素早い攻撃で先制点を狙いましたが、マドリードCFFのGKベレンがこれを阻止しました。しかし、マドリードCFFも前方からのプレッシャーでボール支配を試みるなど、競り合う意欲を見せました。前半終了間際、バルセロナCFFはその優位を2点に広げました。ブルフツがヒークマンのパスをペナルティエリア内で受けてGKベレンをかわし、先制点を挙げた後、チームはさらに1点を奪いました。

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トレホンが歴史的500試合出場を達成

後半開始とともに、ペレ・ロメウ監督は3人の交代を行い、アイシャ、ブルフツ、グラハム・ハンセンに代えてファン・アステン、カルラ・フリア、パトリ・ギハーロを投入しました。この中で、マルタ・トレホンが歴史的な瞬間を迎えました。トレホンはバルセロナのユニフォームで通算500試合目の公式戦に出場し、メラニー・セラノとアレクシア・プテジャスに次いでこの偉業を達成した3人目の選手となりました。

パトリ・ギハーロとピナが追加点を量産

バルセロナCFFは試合を通じて優位を保ち続け、スコアを拡大していきました。パトリ・ギハーロがロサリアが用意したボールを生かし、ペナルティエリア外から強烈なシュートで4点目を加えました。その後もピナがパトリ・ギハーロからのパスを受け、カルラ・フリアとの新たな連携の末に5点目を決めました。これらのゴールにより、バルセロナCFFは圧倒的な攻撃力で試合をコントロールしました。

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マドリードCFFの挽回劇と最終スコア

終盤、マドリードCFFは面目を保つ得点に成功しました。アルバ・ルイスがボールをコナンにパスし、コナンがペナルティスポット付近でこれを受けてバルセロナのゴールにシュートを決めました。この得点により試合は5-1のスコアで幕を閉じ、バルセロナCFFの完勝となりました。マドリードCFFは敗れはしましたが、試合終盤に得点を挙げたことで一定の評価を得ました。

リーグ順位への影響と次の欧州戦へ

この勝利により、バルセロナCFFはスペインリーグでの力強いパフォーマンスを継続し、土曜日のレアル・マドリードのつまずきを生かして差を勝ち点4に広げました。ペレ・ロメウのチームは、来たる次の木曜日に控える欧州の大一番でアーセナルを迎える前に、重要な精神的後押しを得ることになりました。この大きな勝利は、チームの自信につながり、次の国際的な舞台での戦いに希望をもたらしました。