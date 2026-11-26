アウェイのサバフ戦で4-1の快勝を収めたバルセロナ。フリック監督は記者会見で、サバフが失うものがない相手に簡単ではない試合であったとし、後半のプレーの強度に満足している旨を述べた。また、ペドリとオルモの交代は予定通りだったと説明している。

バルセロナ の フリック 監督（61）が サバフ （アゼルバイジャン）戦後、「この手の試合は簡単ではない。 サバフ は失うものが何もなかった」と振り返った。 ヤマルやロドリなどをけがで欠いた中、25日に長距離移動を強いられてのアウェー、 サバフ （アゼルバイジャン）戦。

前半は相手にチャンスを作られる場面があったものの、立ち上がりからボールを圧倒的にキープし、前半31分にアデイェミのクロスがGKに弾かれたボールをゴードンが蹴り込み、先制に成功した。 ハーフタイム後は攻勢を強め、後半6分にガブリエウ・ジェズスの強烈なシュートがGKにセーブされたボールからゴードンが2点目を記録。 さらにその4分後、バルデの正確なグラウンダーのクロスからアデイェミがゴールネットを揺らし、後半15分にCKからのクンデのヘディングシュートがGKに止められた後、ガブリエウ・ジェズスがボールをゴールに押し込んだ。

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その後、1点は返されたものの、危なげなく4−1で快勝し、公式戦5連勝を達成。 勝ち点を12に伸ばし、1次リーグで4位に浮上している。 試合後、フリック監督が記者会見に出席したもようをスペイン紙アスが伝えた。 サバフ戦について、「嬉しいよ。