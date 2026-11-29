バルセロナはデポルティボ・ラ・コルーニャを5-1で破り、ラ・リーガ首位の座を固めた。ラミン・ヤマルとラフィーニャが活躍し、ラフィーニャは得点王争いでも首位に立った。

バルセロナ は理想的な立ち上がりでホームチームの不意を突き、開始90秒足らずで ラミン・ヤマル が先制点を挙げた。 ペドリとのパス交換から始まった組織的な攻撃から、ヤマルがグラウンダーのクロスを送ると、ダニ・オルモが巧みにスルー。

ボールはデポルティボのGKを欺き、そのままネットに吸い込まれた。 しかしデポルティボもすぐに反撃し、9分にオーバメヤンが同点ゴールを決めた。 ンソンゴのパスを受けると、パウ・クバルシとのフィジカルコンタクトに競り勝ち、右足でフアン・ガルシアの守るゴールにボールを流し込んだ。 それでもバルセロナはすぐさまリードを奪い返す。20分、左サイドからのゴードンのクロスにダニ・オルモが飛び込み、ヘディングでネットを揺らした。

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カタルーニャの名門は2-1とリードして前半を折り返した。 後半に入るとバルセロナが試合の主導権を握り、50分にラフィーニャが3点目を挙げてリードを広げた。 ラミン・ヤマルの正確なクロスを受け、ファーサイドでマークが外れていた隙を突いたゴールだった。 これでチームは余裕のあるリードを手にし、カタルーニャ勢がポゼッションとチャンスメイクで優位に立ち続ける中、デポルティボは試合に戻るうえでより厳しい状況に追い込まれた。