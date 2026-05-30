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バルセロナ、ゴードンの獲得を正式発表

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バルセロナ、ゴードンの獲得を正式発表
バルセロナゴードンイングランド代表
📆5/30/2026 5:51 AM
📰GoalJP_Official
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バルセロナはイングランド代表選手ゴードンを7000万ユーロで獲得し、2031年までの契約に署名した。ゴードンは25歳で、木曜日にバルセロナへ渡り、メディカルチェックを経て契約に署名した。クラブは金曜午後正式に加入を発表した。ゴードンはイングランド代表キャプテンのハリー・ケインと再会するため、ミュンヘン行きが確実視されていたが、バルセロナのSDデコが英訪問で交渉をまとめ、ラミン・ヤマルとハンス・フリックの存在がゴードンの心を動かした。

バルセロナ イングランド代表 選手、 ゴードン を獲得するため、7000万ユーロを前払いし、最大1000万ユーロを追加で支払う予定だ。25歳の ゴードン は木曜日に バルセロナ へ渡り、メディカルチェックを経て2031年までの契約に署名した。

書類手続きの遅れにより発表が4時間延期されたが、クラブは金曜午後正式に加入を発表した。 数日前まで、ゴードンはイングランド代表キャプテンのハリー・ケインと再会するため、ミュンヘン行きが確実視されていた。 ブンデスリーガ王者バイエルンはニューカッスルの移籍金に難色を示したが、ゴードン本人が移籍を強く希望しているとされ、合意への楽観論は残っていた。 だが、バルセロナのSDデコが英訪問で交渉をまとめ、ラミン・ヤマルとハンス・フリックの存在がゴードンの心を動かした。

ニューカッスルのスポーツディレクター、ロス・ウィルソンはFW移籍で大きな利益を得るため、妥協なく交渉した。 契約では、ゴードンが試合の60％に出場するとニューカッスルは1シーズン最大100万ユーロ、合計最大500万ユーロを得る。 さらに、バルセロナがタイトルを獲得した場合、追加で500万ユーロが支払われる。 また、古巣エバートンも転売条項15％分を受け取る

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バルセロナ ゴードン イングランド代表 移籍 契約

 

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